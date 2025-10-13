Россия может вступить в конфликт с НАТО до 2029 года, - разведка Германии

Немецкая Федеральная разведывательная служба предупредила, что Россия якобы готова к прямому военному конфликту с НАТО, который может произойти до 2029 года.

Об этом сообщил глава службы Мартин Йегер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Die Zeit.

"Москва считает, что у нее есть реальный шанс расширить сферу своего влияния на запад и сделать Европу, которая экономически намного мощнее, зависимой от России. Для достижения этой цели Россия, если это необходимо, не остановится перед прямым военным конфликтом с НАТО. Мы не должны почивать на лаврах, думая, что возможное нападение России произойдет не раньше 2029 года", - отметил Йегер.

Глава Федерального ведомства по охране конституции Синан Селен подчеркнул, что Россия активно реализует свои политические амбиции против Германии, Европы и западных союзников. Он сообщил о постоянном смещении уровней эскалации деятельности российских спецслужб, включая шпионаж, дезинформацию, вмешательство, саботаж и кибератаки, отметив, что инструменты холодной войны до сих пор доступны Москве.

