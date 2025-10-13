РУС
Россия может вступить в конфликт с НАТО до 2029 года, - разведка Германии

Минобороны ФРГ об инциденте в Балтике

Немецкая Федеральная разведывательная служба предупредила, что Россия якобы готова к прямому военному конфликту с НАТО, который может произойти до 2029 года.

Об этом сообщил глава службы Мартин Йегер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Die Zeit.

"Москва считает, что у нее есть реальный шанс расширить сферу своего влияния на запад и сделать Европу, которая экономически намного мощнее, зависимой от России. Для достижения этой цели Россия, если это необходимо, не остановится перед прямым военным конфликтом с НАТО. Мы не должны почивать на лаврах, думая, что возможное нападение России произойдет не раньше 2029 года", - отметил Йегер.

Глава Федерального ведомства по охране конституции Синан Селен подчеркнул, что Россия активно реализует свои политические амбиции против Германии, Европы и западных союзников. Он сообщил о постоянном смещении уровней эскалации деятельности российских спецслужб, включая шпионаж, дезинформацию, вмешательство, саботаж и кибератаки, отметив, что инструменты холодной войны до сих пор доступны Москве.

Германия (7320) НАТО (10423) разведка (4236) россия (97627)
Топ комментарии
+3
тобто фактично вже прогнозують що Україна впаде
інакше який конфлікт ? нам же зеля розповідає що кацапи повільно просуваються, кладуть своїх людей не рахуючи..
тоді питання , якщо всіх кацапів скоро прикінчить зеля, з ким воюватиме НАТО ?
показать весь комментарий
13.10.2025 15:24 Ответить
+2
Як це? Вона ж до того часу розвалиться через крах економіки.
показать весь комментарий
13.10.2025 15:23 Ответить
+2
А може і не вступити. Виж там збиралися воювати Україною ас лон ас ві кен
показать весь комментарий
13.10.2025 15:26 Ответить
Комментировать
Сортировать:
У них різні заяви для різних "споживачів". Часто - протилежні.
показать весь комментарий
13.10.2025 15:34 Ответить
Нічого вони не прогнозують, це типове нагнітання ситуації для обивателя.
показать весь комментарий
13.10.2025 15:38 Ответить
Необов'язково впаде. він вже стягує сили до кордонів прибалтів. Може залякує шоб Европа не підтримувала Україну - бо Трамп поводить себе дуже двоїчно.
показать весь комментарий
13.10.2025 15:30 Ответить
Спершу прочитав як
"Росія може вступити в НАТО до 2029 року"

Мало інфаркт не стався.
показать весь комментарий
13.10.2025 15:32 Ответить
Як на мене, то росія ніколи не нападе відкрито на НАТО, бо дуже страшно. Тоді вона і здохне відразу. Вона здатна тільки гадити, як сьогодні запускає дрони і здійснювати кібератаки. Ще вони майстри лякати - вести свою пропаганду і брехати і в цьому вони неперевершені.
показать весь комментарий
13.10.2025 15:32 Ответить
А чим москалі мсають навступати? В євпропейській частині НАТО є авівацція включно з F-35.І взагалі постійно кажуть за крах москальської економіки.
показать весь комментарий
13.10.2025 15:34 Ответить
Видно провели інвентаризацію українців і вирішили, що вистачить на довше - було ж десь до 2027 року.
показать весь комментарий
13.10.2025 15:37 Ответить
Спиталися у чат жипиті скільки українці ще протягнуть
показать весь комментарий
13.10.2025 15:44 Ответить
"Скільки ми ще протягнемо українцями"
показать весь комментарий
13.10.2025 15:50 Ответить
Ось що на це питання відповів грок

Моя думка: Українці вже продемонстрували неймовірну стійкість понад 3,5 роки. Зі стійкою допомогою від Заходу (як-от постачання далекобійної зброї) вони можуть не просто "протягнути", а навіть переломити хід подій, змусивши Росію до переговорів. Без цього - ризик виснаження вищий, і війна може стати затяжною "м'ясорубкою". Але врешті-решт, кінець залежить від політичних рішень, а не тільки військових. Це сумно, бо страждають люди з обох боків, але правда в тому, що агресор - Росія, і її амбіції можуть коштувати ще багатьох років конфлікту
показать весь комментарий
13.10.2025 15:55 Ответить
"Затяжною м'ясорубкою", "багатьох років конфлікту"... Спитай но ше раз - так щоб були розвалини кремля і репарації, як ми любимо.
показать весь комментарий
13.10.2025 16:07 Ответить
Це питать нема сенсу, бо я знаю, що він почне пєтлять
показать весь комментарий
13.10.2025 16:09 Ответить
німецька?
ніякої довіри!
виключно естонській!
я ж кажу золоті часи для журнашлюх!
паплюж папір, чим хочеш! платять за будь шо!
показать весь комментарий
13.10.2025 15:42 Ответить
Одічалиє за роки війни з нами багато чому навчились, а їхня військова промисловість теж не стоїть на місці. Тому Європі хмиздець , якщо не почнуть відповідати на провокації та допомагати нам не лякаючись ескалаціі.
***** нападе відкрито на ЄС, коли пончик почне війну з Південною Кореєю.
показать весь комментарий
13.10.2025 15:50 Ответить
Тут забули , що економіка Європи має спротивником -- рф+Китай+КНДР
показать весь комментарий
13.10.2025 16:17 Ответить
 
 