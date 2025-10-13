Россия может вступить в конфликт с НАТО до 2029 года, - разведка Германии
Немецкая Федеральная разведывательная служба предупредила, что Россия якобы готова к прямому военному конфликту с НАТО, который может произойти до 2029 года.
Об этом сообщил глава службы Мартин Йегер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Die Zeit.
"Москва считает, что у нее есть реальный шанс расширить сферу своего влияния на запад и сделать Европу, которая экономически намного мощнее, зависимой от России. Для достижения этой цели Россия, если это необходимо, не остановится перед прямым военным конфликтом с НАТО. Мы не должны почивать на лаврах, думая, что возможное нападение России произойдет не раньше 2029 года", - отметил Йегер.
Глава Федерального ведомства по охране конституции Синан Селен подчеркнул, что Россия активно реализует свои политические амбиции против Германии, Европы и западных союзников. Он сообщил о постоянном смещении уровней эскалации деятельности российских спецслужб, включая шпионаж, дезинформацию, вмешательство, саботаж и кибератаки, отметив, что инструменты холодной войны до сих пор доступны Москве.
інакше який конфлікт ? нам же зеля розповідає що кацапи повільно просуваються, кладуть своїх людей не рахуючи..
тоді питання , якщо всіх кацапів скоро прикінчить зеля, з ким воюватиме НАТО ?
"Росія може вступити в НАТО до 2029 року"
Мало інфаркт не стався.
Моя думка: Українці вже продемонстрували неймовірну стійкість понад 3,5 роки. Зі стійкою допомогою від Заходу (як-от постачання далекобійної зброї) вони можуть не просто "протягнути", а навіть переломити хід подій, змусивши Росію до переговорів. Без цього - ризик виснаження вищий, і війна може стати затяжною "м'ясорубкою". Але врешті-решт, кінець залежить від політичних рішень, а не тільки військових. Це сумно, бо страждають люди з обох боків, але правда в тому, що агресор - Росія, і її амбіції можуть коштувати ще багатьох років конфлікту
ніякої довіри!
виключно естонській!
я ж кажу золоті часи для журнашлюх!
паплюж папір, чим хочеш! платять за будь шо!
***** нападе відкрито на ЄС, коли пончик почне війну з Південною Кореєю.