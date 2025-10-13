Росія може вступити в конфлікт з НАТО до 2029 року, - німецька розвідка
Німецька Федеральна розвідувальна служба попередила, що Росія нібито готова до прямого військового конфлікту з НАТО, який може статися до 2029 року.
Про це повідомив глава служби Мартін Йегер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Die Zeit.
"Москва вважає, що у неї є реальний шанс розширити сферу свого впливу на захід і зробити Європу, яка економічно набагато потужніша, залежною від Росії. Для досягнення цієї мети Росія, якщо це необхідно, не зупиниться перед прямим військовим конфліктом із НАТО. Ми не повинні спочивати на лаврах, думаючи, що можливий напад Росії відбудеться не раніше 2029 року", - зазначив Йегер.
Глава Федерального відомства з охорони конституції Сінан Селен підкреслив, що Росія активно реалізує свої політичні амбіції проти Німеччини, Європи та західних союзників. Він повідомив про постійне зміщення рівнів ескалації діяльності російських спецслужб, включно зі шпигунством, дезінформацією, втручанням, саботажем і кібератаками, зазначивши, що інструменти холодної війни досі доступні Москві.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
інакше який конфлікт ? нам же зеля розповідає що кацапи повільно просуваються, кладуть своїх людей не рахуючи..
тоді питання , якщо всіх кацапів скоро прикінчить зеля, з ким воюватиме НАТО ?
"Росія може вступити в НАТО до 2029 року"
Мало інфаркт не стався.
Моя думка: Українці вже продемонстрували неймовірну стійкість понад 3,5 роки. Зі стійкою допомогою від Заходу (як-от постачання далекобійної зброї) вони можуть не просто "протягнути", а навіть переломити хід подій, змусивши Росію до переговорів. Без цього - ризик виснаження вищий, і війна може стати затяжною "м'ясорубкою". Але врешті-решт, кінець залежить від політичних рішень, а не тільки військових. Це сумно, бо страждають люди з обох боків, але правда в тому, що агресор - Росія, і її амбіції можуть коштувати ще багатьох років конфлікту
ніякої довіри!
виключно естонській!
я ж кажу золоті часи для журнашлюх!
паплюж папір, чим хочеш! платять за будь шо!
***** нападе відкрито на ЄС, коли пончик почне війну з Південною Кореєю.