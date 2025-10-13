УКР
Росія може вступити в конфлікт з НАТО до 2029 року, - німецька розвідка

Міноборони ФРН про інцидент в Балтиці

Німецька Федеральна розвідувальна служба попередила, що Росія нібито готова до прямого військового конфлікту з НАТО, який може статися до 2029 року.

Про це повідомив глава служби Мартін Йегер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Die Zeit.

"Москва вважає, що у неї є реальний шанс розширити сферу свого впливу на захід і зробити Європу, яка економічно набагато потужніша, залежною від Росії. Для досягнення цієї мети Росія, якщо це необхідно, не зупиниться перед прямим військовим конфліктом із НАТО. Ми не повинні спочивати на лаврах, думаючи, що можливий напад Росії відбудеться не раніше 2029 року", - зазначив Йегер. 

Глава Федерального відомства з охорони конституції Сінан Селен підкреслив, що Росія активно реалізує свої політичні амбіції проти Німеччини, Європи та західних союзників. Він повідомив про постійне зміщення рівнів ескалації діяльності російських спецслужб, включно зі шпигунством, дезінформацією, втручанням, саботажем і кібератаками, зазначивши, що інструменти холодної війни досі доступні Москві.

Німеччина (7780) НАТО (6889) розвідка (3934) росія (68383)
+3
тобто фактично вже прогнозують що Україна впаде
інакше який конфлікт ? нам же зеля розповідає що кацапи повільно просуваються, кладуть своїх людей не рахуючи..
тоді питання , якщо всіх кацапів скоро прикінчить зеля, з ким воюватиме НАТО ?
13.10.2025 15:24 Відповісти
+2
Як це? Вона ж до того часу розвалиться через крах економіки.
13.10.2025 15:23 Відповісти
+2
А може і не вступити. Виж там збиралися воювати Україною ас лон ас ві кен
13.10.2025 15:26 Відповісти
У них різні заяви для різних "споживачів". Часто - протилежні.
13.10.2025 15:34 Відповісти
Нічого вони не прогнозують, це типове нагнітання ситуації для обивателя.
13.10.2025 15:38 Відповісти
Необов'язково впаде. він вже стягує сили до кордонів прибалтів. Може залякує шоб Европа не підтримувала Україну - бо Трамп поводить себе дуже двоїчно.
13.10.2025 15:30 Відповісти
Спершу прочитав як
"Росія може вступити в НАТО до 2029 року"

Мало інфаркт не стався.
13.10.2025 15:32 Відповісти
Як на мене, то росія ніколи не нападе відкрито на НАТО, бо дуже страшно. Тоді вона і здохне відразу. Вона здатна тільки гадити, як сьогодні запускає дрони і здійснювати кібератаки. Ще вони майстри лякати - вести свою пропаганду і брехати і в цьому вони неперевершені.
13.10.2025 15:32 Відповісти
А чим москалі мсають навступати? В євпропейській частині НАТО є авівацція включно з F-35.І взагалі постійно кажуть за крах москальської економіки.
13.10.2025 15:34 Відповісти
Видно провели інвентаризацію українців і вирішили, що вистачить на довше - було ж десь до 2027 року.
13.10.2025 15:37 Відповісти
Спиталися у чат жипиті скільки українці ще протягнуть
13.10.2025 15:44 Відповісти
"Скільки ми ще протягнемо українцями"
13.10.2025 15:50 Відповісти
Ось що на це питання відповів грок

Моя думка: Українці вже продемонстрували неймовірну стійкість понад 3,5 роки. Зі стійкою допомогою від Заходу (як-от постачання далекобійної зброї) вони можуть не просто "протягнути", а навіть переломити хід подій, змусивши Росію до переговорів. Без цього - ризик виснаження вищий, і війна може стати затяжною "м'ясорубкою". Але врешті-решт, кінець залежить від політичних рішень, а не тільки військових. Це сумно, бо страждають люди з обох боків, але правда в тому, що агресор - Росія, і її амбіції можуть коштувати ще багатьох років конфлікту
13.10.2025 15:55 Відповісти
"Затяжною м'ясорубкою", "багатьох років конфлікту"... Спитай но ше раз - так щоб були розвалини кремля і репарації, як ми любимо.
13.10.2025 16:07 Відповісти
Це питать нема сенсу, бо я знаю, що він почне пєтлять
13.10.2025 16:09 Відповісти
німецька?
ніякої довіри!
виключно естонській!
я ж кажу золоті часи для журнашлюх!
паплюж папір, чим хочеш! платять за будь шо!
13.10.2025 15:42 Відповісти
Одічалиє за роки війни з нами багато чому навчились, а їхня військова промисловість теж не стоїть на місці. Тому Європі хмиздець , якщо не почнуть відповідати на провокації та допомагати нам не лякаючись ескалаціі.
***** нападе відкрито на ЄС, коли пончик почне війну з Південною Кореєю.
13.10.2025 15:50 Відповісти
 
 