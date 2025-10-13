Росія може вступити в конфлікт з НАТО до 2029 року, - німецька розвідка

Німецька Федеральна розвідувальна служба попередила, що Росія нібито готова до прямого військового конфлікту з НАТО, який може статися до 2029 року.

Про це повідомив глава служби Мартін Йегер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Die Zeit.

"Москва вважає, що у неї є реальний шанс розширити сферу свого впливу на захід і зробити Європу, яка економічно набагато потужніша, залежною від Росії. Для досягнення цієї мети Росія, якщо це необхідно, не зупиниться перед прямим військовим конфліктом із НАТО. Ми не повинні спочивати на лаврах, думаючи, що можливий напад Росії відбудеться не раніше 2029 року", - зазначив Йегер.

Глава Федерального відомства з охорони конституції Сінан Селен підкреслив, що Росія активно реалізує свої політичні амбіції проти Німеччини, Європи та західних союзників. Він повідомив про постійне зміщення рівнів ескалації діяльності російських спецслужб, включно зі шпигунством, дезінформацією, втручанням, саботажем і кібератаками, зазначивши, що інструменти холодної війни досі доступні Москві.

