Новости Ракеты Tomahawk для Украины
Путин еще не готов к мирным переговорам, - посол США при НАТО Уитакер

Мэтью Витакер о слабостях Путина

Посол США при НАТО Мэтью Уитакер во время конференции в Риге заявил, что Владимир Путин не демонстрирует готовности к переговорам, а давление международного сообщества на РФ продолжается.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет LSM.

Уитакер отметил, что российский диктатор не хочет демонстрировать свою слабость.

"Мы всегда ожидаем, что все произойдет мгновенно, например, что Дональд Трамп позвонит, и мы договоримся. И иногда такое случается. Но в этом случае Путин, очевидно, решил быть непреклонным, и нам придется продолжать усиливать давление. И именно это сейчас и происходит", - сказал Уитакер.

Он добавил, что одной из слабостей Путина, является реакция российских властей на передачу ракет Tomahawk Украине.

"Также задержание французским флотом судна "теневого флота" - они тоже на это сильно отреагировали. И третья вещь, на которую Россия сильно отреагировала, было заявление Трампа, когда он назвал Россию "бумажным тигром". Они провели день, чтобы убедить нас, что [Россия] - это медведь. Нам нужно готовиться, потому что они непредсказуемы. Но какими бы они ни были, мы должны убедиться, что мы сильны", - сказал Уитакер.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Поставка ракет Tomahawk Украине стала бы очень сильным сигналом для Москвы, - глава МИД Эстонии Цахкна

Топ комментарии
+1
Ну може паперовий ведмідь, якщо пу так бажає...доки не буде палати мацква й власність олігархів - діла не буде. Треба нищити власність олігархату. Вони тоді самі замочать пу в сортирі.
показать весь комментарий
10.10.2025 09:16 Ответить
+1
Якби на початок війни в Україні було населення мільйонів 10, то зараз би вже західні "союзники" й посадити москалів за стіл чи куди там ще. Варіантів би просто не лишалося. А так - варіанти ще є, то чого й поспішати)
показать весь комментарий
10.10.2025 09:20 Ответить
+1
Ай яй яй, от ви бачите якесь слово і зразу думки про перекинути гранчака. Це вже перша стадія)
показать весь комментарий
10.10.2025 09:25 Ответить
