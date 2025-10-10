Путин еще не готов к мирным переговорам, - посол США при НАТО Уитакер
Посол США при НАТО Мэтью Уитакер во время конференции в Риге заявил, что Владимир Путин не демонстрирует готовности к переговорам, а давление международного сообщества на РФ продолжается.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет LSM.
Уитакер отметил, что российский диктатор не хочет демонстрировать свою слабость.
"Мы всегда ожидаем, что все произойдет мгновенно, например, что Дональд Трамп позвонит, и мы договоримся. И иногда такое случается. Но в этом случае Путин, очевидно, решил быть непреклонным, и нам придется продолжать усиливать давление. И именно это сейчас и происходит", - сказал Уитакер.
Он добавил, что одной из слабостей Путина, является реакция российских властей на передачу ракет Tomahawk Украине.
"Также задержание французским флотом судна "теневого флота" - они тоже на это сильно отреагировали. И третья вещь, на которую Россия сильно отреагировала, было заявление Трампа, когда он назвал Россию "бумажным тигром". Они провели день, чтобы убедить нас, что [Россия] - это медведь. Нам нужно готовиться, потому что они непредсказуемы. Но какими бы они ни были, мы должны убедиться, что мы сильны", - сказал Уитакер.
