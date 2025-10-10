УКР
Путін ще не готовий до мирних переговорів, - посол США при НАТО Вітакер

Метью Вітакер про слабкості Путіна

Посол США при НАТО Метью Вітакер під час конференції в Ризі заявив, що Володимир Путін не демонструє готовності до переговорів, а тиск міжнародної спільноти на РФ продовжується.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише LSM.

Вітакер зазначив, що російський диктатор не хоче демонструвати свою слабкість.

"Ми завжди очікуємо, що все станеться миттєво, наприклад, що Дональд Трамп зателефонує, і ми домовимося. І іноді таке трапляється. Але в цьому випадку Путін, очевидно, вирішив бути непохитним, і нам доведеться продовжувати посилювати тиск. І саме це зараз і відбувається", – сказав Вітакер.

Він додав,  що однією зі слабкостей Путіна, є реакція російської влади на передачу ракет Tomahawk Україні.

"Також затримання французьким флотом судна "тіньового флоту" – вони теж на це сильно відреагували. І третя річ, на яку Росія сильно відреагувала, була заява Трампа, коли він назвав Росію "паперовим тигром". Вони провели день, щоб переконати нас, що [Росія] – це ведмідь. Нам потрібно готуватися, бо вони непередбачувані. Але якими б вони не були, ми маємо переконатися, що ми сильні", – сказав Вітакер.

+2
Ну може паперовий ведмідь, якщо пу так бажає...доки не буде палати мацква й власність олігархів - діла не буде. Треба нищити власність олігархату. Вони тоді самі замочать пу в сортирі.
10.10.2025 09:16 Відповісти
+2
Якби на початок війни в Україні було населення мільйонів 10, то зараз би вже західні "союзники" й посадити москалів за стіл чи куди там ще. Варіантів би просто не лишалося. А так - варіанти ще є, то чого й поспішати)
10.10.2025 09:20 Відповісти
+1
Без вагомих аргументів українських томагавків путлєр ніколи не буде готовий. Треба зробити кацапам пропозицію, від якої вони не зможуть відмовитися : "Гаріт васток зарьою новай...".
10.10.2025 09:24 Відповісти
Бо ще на валізу ходить. Как тільки ху....ло перестає ходити, так наступного дня його закопують і настає кінець війни
показати весь коментар
10.10.2025 09:19 Відповісти
чого тільки з похмілля у петриків не примариться))
10.10.2025 09:23 Відповісти
Ай яй яй, от ви бачите якесь слово і зразу думки про перекинути гранчака. Це вже перша стадія)
10.10.2025 09:25 Відповісти
Може він лікар-похметолог)
10.10.2025 09:30 Відповісти
Відірвані від реальності блазні! Пропоную, республіканську партію, перейменувати в Слуги Американського Народу(САМ мага)
10.10.2025 09:23 Відповісти
Вистачить просто :"пуцин не готовий". Коли буде готовий - транслюватимуть "Лебедине озеро".
10.10.2025 09:26 Відповісти
Треба бути не передбачуваними і вїбать по мавзолею, і знищить чЛеніна. Кацапи такого точно не очікують
10.10.2025 09:30 Відповісти
команда трампа просто сидить і чекає коли ху*ло буде готовий до переговорів

Аляска 2:0 ? На що саме очікують трамписти ?
10.10.2025 10:16 Відповісти
«Нам потрібно готуватися» - та не кваптесь, може пронесе🤦‍♂️
10.10.2025 10:21 Відповісти
Перефразую Вітакера. Стисло його спіч такий - Наш друг, хароший парєнь Балодья, поки що запізнюється на мирні переговори. То ми почекаємо.
10.10.2025 11:15 Відповісти
Тиск західних язиків на дупу ху#ла посилюється, тут не посперечаєшся...
10.10.2025 11:22 Відповісти
 
 