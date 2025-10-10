Путін ще не готовий до мирних переговорів, - посол США при НАТО Вітакер

Посол США при НАТО Метью Вітакер під час конференції в Ризі заявив, що Володимир Путін не демонструє готовності до переговорів, а тиск міжнародної спільноти на РФ продовжується.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише LSM.

Вітакер зазначив, що російський диктатор не хоче демонструвати свою слабкість.

"Ми завжди очікуємо, що все станеться миттєво, наприклад, що Дональд Трамп зателефонує, і ми домовимося. І іноді таке трапляється. Але в цьому випадку Путін, очевидно, вирішив бути непохитним, і нам доведеться продовжувати посилювати тиск. І саме це зараз і відбувається", – сказав Вітакер.

Він додав, що однією зі слабкостей Путіна, є реакція російської влади на передачу ракет Tomahawk Україні.

"Також затримання французьким флотом судна "тіньового флоту" – вони теж на це сильно відреагували. І третя річ, на яку Росія сильно відреагувала, була заява Трампа, коли він назвав Росію "паперовим тигром". Вони провели день, щоб переконати нас, що [Росія] – це ведмідь. Нам потрібно готуватися, бо вони непередбачувані. Але якими б вони не були, ми маємо переконатися, що ми сильні", – сказав Вітакер.

