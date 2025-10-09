Поставка ракет Tomahawk Україні стала б дуже сильним сигналом для Москви, - глава МЗС Естонії Цахкна

Глава МЗС Естонії Маргус Цахкна вважає поставку ракет Tomahawk Україні дуже сильним сигналом для Москви.

Про це він повідомив у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.

"Будь-яка підтримка, яку ми можемо надати Україні без обмежень, допоможе їм виграти війну та відкинути Росію. Постачання крилатих ракет Tomahawk Києву стало б дуже сильним сигналом для Москви", - зазначив міністр.

Читайте: "Томагавки" можуть змусити росіян протверезіти та сісти за стіл переговорів, - Зеленський

Раніше Трамп заявив, що "певною мірою" ухвалив рішення щодо відправки ракет Tomahawk в Україну.

У Кремлі вважають, що рішення Трампа поставити Україні ракети Tomahawk буде черговою ескалацією.

Нагадаємо, що раніше видання The Wall Street Journal із посиланням на два джерела писало, що президент США Дональд Трамп повідомив українському президенту Володимиру Зеленському, що він готовий зняти обмеження на використання Україною американської зброї великої дальності для завдання ударів по території Росії.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс в інтервʼю Fox News заявив, що в адміністрації президента США Дональда Трампа ведуть обговорення про потенційне надання Україні ракет Tomahawk.

Також Келлог заявив, що Білий дім та безпосередньо президент США не заперечують проти атак України на цілі, що розташовані в глибині Росії.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ