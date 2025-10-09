Поставка ракет Tomahawk Україні стала б дуже сильним сигналом для Москви, - глава МЗС Естонії Цахкна
Глава МЗС Естонії Маргус Цахкна вважає поставку ракет Tomahawk Україні дуже сильним сигналом для Москви.
Про це він повідомив у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.
"Будь-яка підтримка, яку ми можемо надати Україні без обмежень, допоможе їм виграти війну та відкинути Росію. Постачання крилатих ракет Tomahawk Києву стало б дуже сильним сигналом для Москви", - зазначив міністр.
Раніше Трамп заявив, що "певною мірою" ухвалив рішення щодо відправки ракет Tomahawk в Україну.
У Кремлі вважають, що рішення Трампа поставити Україні ракети Tomahawk буде черговою ескалацією.
Нагадаємо, що раніше видання The Wall Street Journal із посиланням на два джерела писало, що президент США Дональд Трамп повідомив українському президенту Володимиру Зеленському, що він готовий зняти обмеження на використання Україною американської зброї великої дальності для завдання ударів по території Росії.
Віцепрезидент США Джей Ді Венс в інтервʼю Fox News заявив, що в адміністрації президента США Дональда Трампа ведуть обговорення про потенційне надання Україні ракет Tomahawk.
Також Келлог заявив, що Білий дім та безпосередньо президент США не заперечують проти атак України на цілі, що розташовані в глибині Росії.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Який час, такі і оголошення.
Даю 100 шагів
https://expres.online/podrobitsi/tri-raketi-flamingo-vdarili-po-bazi-fsb-v-krimu-krateri-na-15-metriv
А ще в нас повинно було бути 30 комплексів ПКР НЕПТУН та більше 300 пусклових ОТРК ВІЛЬХА з великою кількістю ракет.
На кінець 2018 завершено випробування ОТРК Коршун з дальністю 2660 км Вага бойової частини 450 кг, та КР блискавка (аналог Кинжала, але з іншим двигуном) дальність -700 км , вага б/ч 400 кг. КР Блискавка маневрує в польоті. ППО її не може перехопити.
В проекті була ракета на шассі ГРОМ-2 з дальністю 5500 км.
Також був в розробці проект вітчизняної ракети ПРО для боротьби з балістикою ворога.
Все це "мудрому наріду" виявилося не потрібно. Промінв "мудрий нарід" безпеку на серіал.