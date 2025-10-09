УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11521 відвідувач онлайн
Новини Ракети Tomahawk для України
400 12

Поставка ракет Tomahawk Україні стала б дуже сильним сигналом для Москви, - глава МЗС Естонії Цахкна

В Естонії підтримують поставку Томагавк Україні

Глава МЗС Естонії Маргус Цахкна вважає поставку ракет Tomahawk Україні дуже сильним сигналом для Москви.

Про це він повідомив у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.

"Будь-яка підтримка, яку ми можемо надати Україні без обмежень, допоможе їм виграти війну та відкинути Росію. Постачання крилатих ракет Tomahawk Києву стало б дуже сильним сигналом для Москви", - зазначив міністр.

В Естонії підтримують поставку Томагавк Україні

Читайте: "Томагавки" можуть змусити росіян протверезіти та сісти за стіл переговорів, - Зеленський

Раніше Трамп заявив, що "певною мірою" ухвалив рішення щодо відправки ракет Tomahawk в Україну.

У Кремлі вважають, що рішення Трампа поставити Україні ракети Tomahawk буде черговою ескалацією.

Нагадаємо, що раніше видання The Wall Street Journal із посиланням на два джерела писало, що президент США Дональд Трамп повідомив українському президенту Володимиру Зеленському, що він готовий зняти обмеження на використання Україною американської зброї великої дальності для завдання ударів по території Росії.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс в інтервʼю Fox News заявив, що в адміністрації президента США Дональда Трампа ведуть обговорення про потенційне надання Україні ракет Tomahawk.

Також Келлог заявив, що Білий дім та безпосередньо президент США не заперечують проти атак України на цілі, що розташовані в глибині Росії.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Автор: 

Цахкна Маргус (96) Томагавк (14)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+5
розвалена енергетика москви отими томагавками, стала б дуже потужним сигналом, а не безкінечні розмови про це!!!!
показати весь коментар
09.10.2025 14:29 Відповісти
+4
Такі надії вже були з винищувачами F-16.
показати весь коментар
09.10.2025 14:30 Відповісти
+4
⚠️«Продам шахед (!) не битий, не фарбований»: оголошення в мережі

Який час, такі і оголошення.
показати весь коментар
09.10.2025 14:34 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
розвалена енергетика москви отими томагавками, стала б дуже потужним сигналом, а не безкінечні розмови про це!!!!
показати весь коментар
09.10.2025 14:29 Відповісти
Розмовами все в обмежиться. Лякала для *****.
показати весь коментар
09.10.2025 14:34 Відповісти
Такі надії вже були з винищувачами F-16.
показати весь коментар
09.10.2025 14:30 Відповісти
Це було вже. УНР фіолетовий промінь.Стаття нв історичній правді."Оповіщення. Оповiщаю до вiдома населення Черниговщини, що з 28-го сiчня ц. р. проти большовикiв, якi йдуть вiйною на Украiну, та грабують i нищать народне добро, будуть пускатись фiолетове промiння (лучi), яке ослiпляє людину." А влада в той час так само дерибанила все що бачила і потім втекла за кордон.
показати весь коментар
09.10.2025 15:14 Відповісти
⚠️«Продам шахед (!) не битий, не фарбований»: оголошення в мережі

Який час, такі і оголошення.
показати весь коментар
09.10.2025 14:34 Відповісти
куплю шахед! Битий і фарбований...
Даю 100 шагів
показати весь коментар
09.10.2025 14:54 Відповісти
Тауруси вже стали. А заодно і "шторм-шедоу" і "скальпи" ну цих хоч поставили не 0, а з десяток разом взятих.
показати весь коментар
09.10.2025 14:37 Відповісти
Тут пишуть що по базі ФСБ в Криму три фламінго прилетіли.
https://expres.online/podrobitsi/tri-raketi-flamingo-vdarili-po-bazi-fsb-v-krimu-krateri-na-15-metriv
показати весь коментар
09.10.2025 14:39 Відповісти
литвин, дуже талановитий писака.
показати весь коментар
09.10.2025 15:21 Відповісти
А яким потужним сигналом для москвії була наша ракетна програма, наш не ядерний щит стратегічного стримуваня На 2021-2022 р. ми повинні були мати 100 пускових установок ОТРК ГРОМ-2 і більше 1000 ракет. Комплекс може бити по москві і не тільки.
А ще в нас повинно було бути 30 комплексів ПКР НЕПТУН та більше 300 пусклових ОТРК ВІЛЬХА з великою кількістю ракет.
На кінець 2018 завершено випробування ОТРК Коршун з дальністю 2660 км Вага бойової частини 450 кг, та КР блискавка (аналог Кинжала, але з іншим двигуном) дальність -700 км , вага б/ч 400 кг. КР Блискавка маневрує в польоті. ППО її не може перехопити.
В проекті була ракета на шассі ГРОМ-2 з дальністю 5500 км.
Також був в розробці проект вітчизняної ракети ПРО для боротьби з балістикою ворога.
Все це "мудрому наріду" виявилося не потрібно. Промінв "мудрий нарід" безпеку на серіал.
показати весь коментар
09.10.2025 14:55 Відповісти
Мені здається американці мають бути зацікавлені поставити нам "Томагавки" щоб побачити, а чи мають щось кацапи проти них у разі практичного застосування.
показати весь коментар
09.10.2025 14:57 Відповісти
Від ляпання язиком популіста Трампа до реальних поставок, скоріш всього, можуть пройти багато й багато місяців.
показати весь коментар
09.10.2025 15:19 Відповісти
 
 