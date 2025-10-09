РУС
Поставка ракет Tomahawk Украине стала бы очень сильным сигналом для Москвы, - глава МИД Эстонии Цахкна

В Эстонии поддерживают поставку Томагавк Украине

Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна считает поставку ракет Tomahawk Украине очень сильным сигналом для Москвы.

Об этом он сообщил в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.

"Любая поддержка, которую мы можем предоставить Украине без ограничений, поможет им выиграть войну и отбросить Россию. Поставка крылатых ракет Tomahawk Киеву стала бы очень сильным сигналом для Москвы", - отметил министр.

В Эстонии поддерживают поставку Томагавк Украине

Читайте: "Томагавки" могут заставить россиян протрезветь и сесть за стол переговоров, - Зеленский

Ранее Трамп заявил, что "в определенной степени" принял решение об отправке ракет Tomahawk в Украину.

В Кремле считают, что решение Трампа поставить Украине ракеты Tomahawk будет очередной эскалацией.

Напомним, что ранее издание The Wall Street Journal со ссылкой на два источника писало, что президент США Дональд Трамп сообщил украинскому президенту Владимиру Зеленскому, что он готов снять ограничения на использование Украиной американского оружия большой дальности для нанесения ударов по территории России.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью Fox News заявил, что в администрации президента США Дональда Трампа ведут обсуждение о потенциальном предоставлении Украине ракет Tomahawk.

Также Келлог заявил, что Белый дом и непосредственно президент США не возражают против атак Украины на цели, расположенные в глубине России.

Топ комментарии
+5
розвалена енергетика москви отими томагавками, стала б дуже потужним сигналом, а не безкінечні розмови про це!!!!
09.10.2025 14:29
+4
Такі надії вже були з винищувачами F-16.
09.10.2025 14:30
+4
⚠️«Продам шахед (!) не битий, не фарбований»: оголошення в мережі

Який час, такі і оголошення.
09.10.2025 14:34
розвалена енергетика москви отими томагавками, стала б дуже потужним сигналом, а не безкінечні розмови про це!!!!
09.10.2025 14:29
Розмовами все в обмежиться. Лякала для *****.
09.10.2025 14:34
Такі надії вже були з винищувачами F-16.
09.10.2025 14:30
Це було вже. УНР фіолетовий промінь.Стаття нв історичній правді."Оповіщення. Оповiщаю до вiдома населення Черниговщини, що з 28-го сiчня ц. р. проти большовикiв, якi йдуть вiйною на Украiну, та грабують i нищать народне добро, будуть пускатись фiолетове промiння (лучi), яке ослiпляє людину." А влада в той час так само дерибанила все що бачила і потім втекла за кордон.
09.10.2025 15:14
⚠️«Продам шахед (!) не битий, не фарбований»: оголошення в мережі

Який час, такі і оголошення.

Який час, такі і оголошення.
09.10.2025 14:34
куплю шахед! Битий і фарбований...
Даю 100 шагів
Даю 100 шагів
09.10.2025 14:54
Тауруси вже стали. А заодно і "шторм-шедоу" і "скальпи" ну цих хоч поставили не 0, а з десяток разом взятих.
09.10.2025 14:37
Тут пишуть що по базі ФСБ в Криму три фламінго прилетіли.
https://expres.online/podrobitsi/tri-raketi-flamingo-vdarili-po-bazi-fsb-v-krimu-krateri-na-15-metriv
09.10.2025 14:39
литвин, дуже талановитий писака.
09.10.2025 15:21
А яким потужним сигналом для москвії була наша ракетна програма, наш не ядерний щит стратегічного стримуваня На 2021-2022 р. ми повинні були мати 100 пускових установок ОТРК ГРОМ-2 і більше 1000 ракет. Комплекс може бити по москві і не тільки.
А ще в нас повинно було бути 30 комплексів ПКР НЕПТУН та більше 300 пусклових ОТРК ВІЛЬХА з великою кількістю ракет.
На кінець 2018 завершено випробування ОТРК Коршун з дальністю 2660 км Вага бойової частини 450 кг, та КР блискавка (аналог Кинжала, але з іншим двигуном) дальність -700 км , вага б/ч 400 кг. КР Блискавка маневрує в польоті. ППО її не може перехопити.
В проекті була ракета на шассі ГРОМ-2 з дальністю 5500 км.
Також був в розробці проект вітчизняної ракети ПРО для боротьби з балістикою ворога.
Все це "мудрому наріду" виявилося не потрібно. Промінв "мудрий нарід" безпеку на серіал.
09.10.2025 14:55
Мені здається американці мають бути зацікавлені поставити нам "Томагавки" щоб побачити, а чи мають щось кацапи проти них у разі практичного застосування.
09.10.2025 14:57
Від ляпання язиком популіста Трампа до реальних поставок, скоріш всього, можуть пройти багато й багато місяців.
09.10.2025 15:19
 
 