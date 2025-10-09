Поставка ракет Tomahawk Украине стала бы очень сильным сигналом для Москвы, - глава МИД Эстонии Цахкна

Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна считает поставку ракет Tomahawk Украине очень сильным сигналом для Москвы.

Об этом он сообщил в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.

"Любая поддержка, которую мы можем предоставить Украине без ограничений, поможет им выиграть войну и отбросить Россию. Поставка крылатых ракет Tomahawk Киеву стала бы очень сильным сигналом для Москвы", - отметил министр.

Читайте: "Томагавки" могут заставить россиян протрезветь и сесть за стол переговоров, - Зеленский

Ранее Трамп заявил, что "в определенной степени" принял решение об отправке ракет Tomahawk в Украину.

В Кремле считают, что решение Трампа поставить Украине ракеты Tomahawk будет очередной эскалацией.

Напомним, что ранее издание The Wall Street Journal со ссылкой на два источника писало, что президент США Дональд Трамп сообщил украинскому президенту Владимиру Зеленскому, что он готов снять ограничения на использование Украиной американского оружия большой дальности для нанесения ударов по территории России.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью Fox News заявил, что в администрации президента США Дональда Трампа ведут обсуждение о потенциальном предоставлении Украине ракет Tomahawk.

Также Келлог заявил, что Белый дом и непосредственно президент США не возражают против атак Украины на цели, расположенные в глубине России.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ