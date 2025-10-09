Поставка ракет Tomahawk Украине стала бы очень сильным сигналом для Москвы, - глава МИД Эстонии Цахкна
Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна считает поставку ракет Tomahawk Украине очень сильным сигналом для Москвы.
Об этом он сообщил в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.
"Любая поддержка, которую мы можем предоставить Украине без ограничений, поможет им выиграть войну и отбросить Россию. Поставка крылатых ракет Tomahawk Киеву стала бы очень сильным сигналом для Москвы", - отметил министр.
Ранее Трамп заявил, что "в определенной степени" принял решение об отправке ракет Tomahawk в Украину.
В Кремле считают, что решение Трампа поставить Украине ракеты Tomahawk будет очередной эскалацией.
Напомним, что ранее издание The Wall Street Journal со ссылкой на два источника писало, что президент США Дональд Трамп сообщил украинскому президенту Владимиру Зеленскому, что он готов снять ограничения на использование Украиной американского оружия большой дальности для нанесения ударов по территории России.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью Fox News заявил, что в администрации президента США Дональда Трампа ведут обсуждение о потенциальном предоставлении Украине ракет Tomahawk.
Также Келлог заявил, что Белый дом и непосредственно президент США не возражают против атак Украины на цели, расположенные в глубине России.
Який час, такі і оголошення.
Даю 100 шагів
https://expres.online/podrobitsi/tri-raketi-flamingo-vdarili-po-bazi-fsb-v-krimu-krateri-na-15-metriv
А ще в нас повинно було бути 30 комплексів ПКР НЕПТУН та більше 300 пусклових ОТРК ВІЛЬХА з великою кількістю ракет.
На кінець 2018 завершено випробування ОТРК Коршун з дальністю 2660 км Вага бойової частини 450 кг, та КР блискавка (аналог Кинжала, але з іншим двигуном) дальність -700 км , вага б/ч 400 кг. КР Блискавка маневрує в польоті. ППО її не може перехопити.
В проекті була ракета на шассі ГРОМ-2 з дальністю 5500 км.
Також був в розробці проект вітчизняної ракети ПРО для боротьби з балістикою ворога.
Все це "мудрому наріду" виявилося не потрібно. Промінв "мудрий нарід" безпеку на серіал.