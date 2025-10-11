Естонія закрила пункт пропуску на кордоні з РФ через підвищену активність російських військових

Ввечері 10 жовтня естонські прикордонники закрили пункт пропуску "Саатсе", що на кордоні з РФ. Причиною такого рішення стала "більша, ніж зазвичай", кількість російських військових на території РФ поруч з пунктом пропуску "Саатсе".

Про це пише естонський мовник ERR, повідомляє Цензор.НЕТ.

Оперативний керівник Південної префектури Кюнтер Педоск розповів, що 10 жовтня, ввечері естонські прикордонники помітили на території РФ "більшу, ніж зазвичай, присутність".

За його словами, російські прикордонники регулярно патрулюють прикордонний перехід "Саатсе", бо це їхня територія. Однак там було помічено "більший, рух, ніж зазвичай".

"Ми вирішили закрити дорогу, щоб запобігти можливим провокаціям та інцидентам, оскільки наша мета - безпека естонського населення", - сказав Педоск.

Як розповів офіцер, спочатку прикордонники розмістили по обидва боки дороги патрулі, які спілкувались з водіями та рекомендували їм уникати цього району через посилену присутність російських військовослужбовців.

"Попри цю рекомендацію, були ті, хто все ж таки хотів продовжити свій шлях через цей район. Оскільки дорога проходить через територію Росії, то, з огляду на ситуацію з безпекою, під час проїзду через Саатсе потрібно у будь-якому разі бути уважним", - сказав він.

