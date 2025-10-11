Эстония закрыла пункт пропуска на границе с РФ из-за повышенной активности российских военных

Вечером 10 октября эстонские пограничники закрыли пункт пропуска "Саатсе" на границе с РФ. Причиной такого решения стало "большее, чем обычно", количество российских военных на территории РФ рядом с пунктом пропуска "Саатсе".

Об этом пишет эстонский вещатель ERR,

Оперативный руководитель Южной префектуры Кюнтер Педоск рассказал, что 10 октября, вечером эстонские пограничники заметили на территории РФ "большее, чем обычно, присутствие".

По его словам, российские пограничники регулярно патрулируют пограничный переход "Саатсе", потому что это их территория. Однако там было замечено "большее, движение, чем обычно".

"Мы решили закрыть дорогу, чтобы предотвратить возможные провокации и инциденты, поскольку наша цель - безопасность эстонского населения", - сказал Педоск.

Как рассказал офицер, сначала пограничники разместили по обе стороны дороги патрули, которые общались с водителями и рекомендовали им избегать этого района из-за усиленного присутствия российских военнослужащих.

"Несмотря на эту рекомендацию, были те, кто все же хотел продолжить свой путь через этот район. Поскольку дорога проходит через территорию России, то, учитывая ситуацию с безопасностью, во время проезда через Саатсе нужно в любом случае быть внимательным", - сказал он.

