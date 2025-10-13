Ядерні навчання НАТО Steadfast Noon 2025 розпочалися у Нідерландах

У понеділок, 13 жовтня, у Нідерландах стартували щорічні ядерні навчання НАТО Steadfast Noon 2025. Мета –– перевірка готовності Альянсу до ядерного стримування.

Про це йдеться в заяві Альянсу, передає Цензор.НЕТ.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час візиту на авіабазу Волкел заявив, що у навчаннях задіяні літаки країн-членів Альянсу, зокрема сучасні F-35A ВПС Нідерландів.

В НАТО зазначили, що навчання Steadfast Noon проводяться щороку і не передбачають використання бойової ядерної зброї.

За словами Рютте, навчання мають виключно оборонний характер і демонструють здатність Альянсу підтримувати безпеку євроатлантичного простору.

"Ми мусимо це робити, бо це допомагає нам переконатися, що наш ядерний стримуючий фактор залишається максимально надійним, безпечним, захищеним і ефективним. Вони також є чітким сигналом для будь-якого потенційного супротивника, що ми будемо і можемо захищати та обороняти всіх членів Альянсу від будь-яких загроз", - наголосив генсек НАТО.

