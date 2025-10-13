УКР
Рютте покепкував із російської "кульгавої" субмарини біля узбережжя Франції

Підводний човен РФ біля Франції: Рютте поглузував

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте висміяв Росію за "кульгавий" стан підводного човна Б-261 "Новороссийск" у Середземному морі, який днями сплив поблизу французького узбережжя.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Росіяни заявили, що дизельний підводний човен "Новороссийск" Чорноморського флоту піднявся на поверхню біля узбережжя Франції для дотримання правил навігації в Ла-Манші, і спростували інформацію про те, що він зазнав серйозної несправності.

За даними Москви, він повертався до Росії після виконання завдань у Середземному морі.

Проте, влада Нідерландів розповіла на вихідних, що цей підводний човен перебував на буксирі в Північному морі.

Рютте, виступаючи в Словенії у понеділок, сказав, що субмарина "зламалася".

"Зараз, фактично, майже не залишилося російської військово-морської присутності в Середземному морі. Є самотній і зламаний російський підводний човен, який шкутильгає додому з патрулювання", - сказав він.

Генсек НАТО також згадав роман американського автора Тома Кленсі "Полювання на "Червоний Жовтень". В основі роману лежить вигадана історія викрадення радянського атомного підводного човна з балістичними ракетами власним екіпажем з метою втечі до Сполучених Штатів Америки.

"Яка зміна порівняно з романом Тома Кленсі 1984 року "Полювання на "Червоний Жовтень". Сьогодні це більше схоже на полювання на найближчого механіка", - додав Рютте.

Нагадаємо, російський дизель-електричний підводний човен Б-261 "Новоросійськ" сплив на північному заході Франції.

