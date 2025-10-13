Рютте покепкував із російської "кульгавої" субмарини біля узбережжя Франції
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте висміяв Росію за "кульгавий" стан підводного човна Б-261 "Новороссийск" у Середземному морі, який днями сплив поблизу французького узбережжя.
Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.
Росіяни заявили, що дизельний підводний човен "Новороссийск" Чорноморського флоту піднявся на поверхню біля узбережжя Франції для дотримання правил навігації в Ла-Манші, і спростували інформацію про те, що він зазнав серйозної несправності.
За даними Москви, він повертався до Росії після виконання завдань у Середземному морі.
Проте, влада Нідерландів розповіла на вихідних, що цей підводний човен перебував на буксирі в Північному морі.
Рютте, виступаючи в Словенії у понеділок, сказав, що субмарина "зламалася".
"Зараз, фактично, майже не залишилося російської військово-морської присутності в Середземному морі. Є самотній і зламаний російський підводний човен, який шкутильгає додому з патрулювання", - сказав він.
Генсек НАТО також згадав роман американського автора Тома Кленсі "Полювання на "Червоний Жовтень". В основі роману лежить вигадана історія викрадення радянського атомного підводного човна з балістичними ракетами власним екіпажем з метою втечі до Сполучених Штатів Америки.
"Яка зміна порівняно з романом Тома Кленсі 1984 року "Полювання на "Червоний Жовтень". Сьогодні це більше схоже на полювання на найближчого механіка", - додав Рютте.
Нагадаємо, російський дизель-електричний підводний човен Б-261 "Новоросійськ" сплив на північному заході Франції.
Путин - человек закомплексованный
Больше всего он боится - когда над ним смеются
Первыми - кого он уничтожил
Стала юмористическая программа - КУКЛЫ на НТВ
И вот если бы сегодня весь политический мир
Стал ТРОЛЛИТЬ путина
Это было бы практически- как выстрелить ему в голову
Угроз диктаторы не боятся
Они боятся насмешек
Когда над тобой смеются
Это самое простое доказательство
Что тебя не боятся....
Цивилизованный мир не боится путина и его ядерки
Цивилизованный мир просто не хочет смертей своих граждан
И это очень правильно
Но если все- таки придется воевать
То у путина шансов победить цивилизованный мир - нет
Совсем нет!!!!
Поки його московити не відбуксирували на ремонт!
До речі, про*****вська Лєпен набирає обертів у рейтингах. Ультраправі фашисти будуть рулити Європою та віддадуть її ***** без жодного пострілу. Історичний досвід у них є.