Росія проводить шпигунські операції проти країн НАТО, - Рютте

Росія наразі активно проводить шпигунські операції на території країн-членів НАТО. Зокрема, Велика Британія нещодавно викрила використання військовою розвідкою РФ шпигунського програмного забезпечення.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

"Росія продовжує проводити кібер- та шпигунські операції проти наших країн. Цього літа Велика Британія викрила використання російською військовою розвідкою складного шпигунського програмного забезпечення. Тиловий фронт і лінія ", - сказав він у понеділок в Любляні, виступаючи на Парламентській асамблеї НАТО.

Рютте констатував, що саме тому в рамках Гаазького плану інвестицій у оборону союзники ухвалили рішення інвестувати більше коштів у захист критично важливої інфраструктури, оборону мереж, зміцнення стійкості та підвищення цивільної готовності.

"Як парламентарі, ви відіграєте важливу роль у підвищенні обізнаності про необхідність цивільної готовності. Чим більше наші громадяни знають зараз, тим більше ми здатні протистояти будь-якій загрозі", - зазначив він.

Генсек НАТО зауважив, що "хоча Росія не така сильна, як хотіла б вдавати, вона залишається надзвичайно небезпечною". "І саме тому вкрай важливо, щоб ми були готові. Росія проводить приховану кампанію проти наших суспільств і намагається підірвати нашу підтримку України. Перелік цілей саботажу, який проводить Росія, не обмежується критично важливою інфраструктурою, оборонною промисловістю та військовими об’єктами. Він навіть включає громадські місця. Минулого місяця п’ятнадцятьом людям було висунуто звинувачення після того, як минулого року по всій Європі було підірвано пристрої, заховані в посилках", - розповів Рютте.

За його словами, союзники "живуть в небезпечному світі, а загроза - це не те, що можна ігнорувати на відстані".

"Ризики для нашої безпеки вже досягли меж. Нове покоління російських ракет може досягти європейських столиць за лічені хвилини. Руйнівна сила дронів, саботаж підводної інфраструктури, безпека кіберпростору. Від цього страждають усі ми, і Схід, і Захід. І з огляду на ці виклики нашій безпеці ми ще раз бачимо, чому так важливо, щоб ми працювали разом у НАТО", - наголосив генсек альянсу.

Рютте нагадав про недавні порушення Росією повітряного простору країн членів НАТО.

"Ми бачили, що реакція НАТО була швидкою та ефективною. Ми робимо те, для чого тренувалися, і це працює. Але нам потрібно зробити більше. І саме тому протягом 36 годин після того, як російські безпілотники минулого місяця увійшли до польського повітряного простору, ми запустили програму "Східний вартовий" зі збільшенням кількості сил у повітрі, на суші та на морі. Це надає НАТО додаткової сили та гнучкості на всьому східному фланзі або де завгодно, коли це необхідно. І вона включатиме інноваційні технології та тактику, розроблені для боротьби з новими викликами, такими як, наприклад, безпілотники", - сказав він.

Генсек також нагадав, що 15 жовтня в Брюсселі відбудеться засідання міністрів оборони країн НАТО, під час якого вони обговорять, як найкраще посилити можливості стримування та оборони, зокрема з огляду на нещодавні інциденти.

"Вони обговорять плани щодо досягнення нового цільового показника інвестицій в оборону, а також зусилля щодо збільшення виробництва оборонної продукції. І все це допомагає нам залишатися готовими та здатними захищати наших громадян", - переконаний Рютте.

