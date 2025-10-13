Россия проводит шпионские операции против стран НАТО, - Рютте

Россия сейчас активно проводит шпионские операции на территории стран-членов НАТО. В частности, Великобритания недавно разоблачила использование военной разведкой РФ шпионского программного обеспечения.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Россия продолжает проводить кибер- и шпионские операции против наших стран. Этим летом Великобритания разоблачила использование российской военной разведкой сложного шпионского программного обеспечения. Тыловой фронт и линия", - сказал он в понедельник в Любляне, выступая на Парламентской ассамблее НАТО.

Рютте констатировал, что именно поэтому в рамках Гаагского плана инвестиций в оборону союзники приняли решение инвестировать больше средств в защиту критически важной инфраструктуры, оборону сетей, укрепление устойчивости и повышение гражданской готовности.

"Как парламентарии, вы играете важную роль в повышении осведомленности о необходимости гражданской готовности. Чем больше наши граждане знают сейчас, тем больше мы способны противостоять любой угрозе", - отметил он.

Генсек НАТО отметил, что "хотя Россия не так сильна, как хотела бы делать вид, она остается чрезвычайно опасной". "И именно поэтому крайне важно, чтобы мы были готовы. Россия проводит скрытую кампанию против наших обществ и пытается подорвать нашу поддержку Украины. Перечень целей саботажа, который проводит Россия, не ограничивается критически важной инфраструктурой, оборонной промышленностью и военными объектами. Он включает даже общественные места. В прошлом месяце пятнадцати людям было предъявлено обвинение после того, как в прошлом году по всей Европе были взорваны устройства, спрятанные в посылках", - рассказал Рютте.

По его словам, союзники "живут в опасном мире, а угроза - это не то, что можно игнорировать на расстоянии".

Также читайте: Офицера полиции Брюсселя подозревают в шпионаже в пользу Китая и России, - Politico

"Риски для нашей безопасности уже достигли пределов. Новое поколение российских ракет может достичь европейских столиц за считанные минуты. Разрушительная сила дронов, саботаж подводной инфраструктуры, безопасность киберпространства. От этого страдаем все мы, и Восток, и Запад. И учитывая эти вызовы нашей безопасности мы еще раз видим, почему так важно, чтобы мы работали вместе в НАТО", - подчеркнул Генсек Альянса.

Рютте напомнил о недавних нарушениях Россией воздушного пространства стран-членов НАТО.

"Мы видели, что реакция НАТО была быстрой и эффективной. Мы делаем то, для чего тренировались, и это работает. Но нам нужно сделать больше. И именно поэтому в течение 36 часов после того, как российские беспилотники в прошлом месяце вошли в польское воздушное пространство, мы запустили программу "Восточный страж" с увеличением количества сил в воздухе, на суше и на море. Это придает НАТО дополнительную силу и гибкость на всем восточном фланге или где угодно, когда это необходимо. И она будет включать инновационные технологии и тактику, разработанные для борьбы с новыми вызовами, такими как, например, беспилотники", - сказал он.

Также читайте: Россия отрицает неисправность своей подводной лодки у побережья Франции, - СМИ

Генсек также напомнил, что 15 октября в Брюсселе состоится заседание министров обороны стран НАТО, во время которого они обсудят, как лучше всего усилить возможности сдерживания и обороны, в частности учитывая недавние инциденты.

"Они обсудят планы по достижению нового целевого показателя инвестиций в оборону, а также усилия по увеличению производства оборонной продукции. И все это помогает нам оставаться готовыми и способными защищать наших граждан", - убежден Рютте.

Больше читайте в нашем Telegram-канале