Россия опровергла неисправность своей подводной лодки у побережья Франции, - СМИ

Россия заявила, что подводная лодка Б-261 "Новороссийск" всплыла вблизи французского побережья не из-за технической неисправности.

Об этом сообщил Черноморский флот РФ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пропагандистское агентство "РИА Новости".

Во флоте пояснили, что экипаж "Новороссийска" выполняет плановый межфлотский переход после завершения задач в составе постоянного оперативного соединения ВМФ РФ в Средиземном море. Какие именно задачи выполняла лодка, российская сторона не уточнила.

Также в Черноморском флоте заявили, что, согласно международным правилам судоходства, прохождение подводными лодками проливной зоны Ла-Манш осуществляется только в надводном положении.

Напомним, два самолета Королевских ВВС осуществили 12-часовую миссию вместе с силами США и НАТО для патрулирования границы России на фоне недавних вторжений дронов РФ и истребителей в воздушное пространство Альянса.

Министр обороны Великобритании Джон Гилли отметил, что эта миссия не только предоставляет ценную разведывательную информацию для повышения оперативной осведомленности британских вооруженных сил, но и посылает мощный сигнал о единстве НАТО российскому диктатору Владимиру Путину и противникам Британии

