Новости Провокации РФ на море
Россия опровергла неисправность своей подводной лодки у побережья Франции, - СМИ

У побережья Бретани обнаружили российский подводный корабль

Россия заявила, что подводная лодка Б-261 "Новороссийск" всплыла вблизи французского побережья не из-за технической неисправности.

Об этом сообщил Черноморский флот РФ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пропагандистское агентство "РИА Новости".

Во флоте пояснили, что экипаж "Новороссийска" выполняет плановый межфлотский переход после завершения задач в составе постоянного оперативного соединения ВМФ РФ в Средиземном море. Какие именно задачи выполняла лодка, российская сторона не уточнила.

Также в Черноморском флоте заявили, что, согласно международным правилам судоходства, прохождение подводными лодками проливной зоны Ла-Манш осуществляется только в надводном положении.

Напомним, два самолета Королевских ВВС осуществили 12-часовую миссию вместе с силами США и НАТО для патрулирования границы России на фоне недавних вторжений дронов РФ и истребителей в воздушное пространство Альянса.

Министр обороны Великобритании Джон Гилли отметил, что эта миссия не только предоставляет ценную разведывательную информацию для повышения оперативной осведомленности британских вооруженных сил, но и посылает мощный сигнал о единстве НАТО российскому диктатору Владимиру Путину и противникам Британии

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Автор: 

подводная лодка (204) россия (97627) Франция (3606)
Наша підводний човен справний, а солярку біля нього навмисно по розливали тлєтворні буржуїни.
13.10.2025 11:43 Ответить
А що робити російському човну у Середземному морі? Безпилотники запускати?
13.10.2025 11:44 Ответить
Калібри.
13.10.2025 11:49 Ответить
Ось Трамп попередив Іспанію та Португалію , що вони не думають про захист . І одразу туди кацапський човен поплив А в Іспанії і Португалії багато руського миру , який туди чухнув. Зараз кацапи будуть їх захищати від іберійців
13.10.2025 11:56 Ответить
Той човен там же пів року тоне. Про це відомо всьому світу. Там шось зламалося і вони ні туди ні сюди поїхати не можуть...
13.10.2025 11:58 Ответить
Европейці б взяли у малюка морський дрон і вдарили під зад тому човну, щоб летів як ракета до свого Мурманську на зимовку
13.10.2025 12:01 Ответить
Всьому треба вчити тих европейців
13.10.2025 12:02 Ответить
Ожидал жуткой истерики в Европе. А им как будто плевать.
13.10.2025 11:51 Ответить
Уявіть як психів бомбить, коли їх ігнорують.
13.10.2025 11:55 Ответить
Возможно это и в самом деле плановий міжфлотський перехід.
13.10.2025 11:57 Ответить
Це не новина. Він там вже довго тоне. І, якшо не помиляюся, він вже не перший раз спливає. Та і яка істерика від поламаного дізельного човна в надводному положенні? Він тепер не може нікуди звалити.
13.10.2025 12:00 Ответить
Какие именно задачи выполняла лодка, российская сторона не уточнила.

Понты колотила.
13.10.2025 11:56 Ответить
очконули в середземномор'ї так, що дійшовши до ламаншу, очі в відсіках вже так різало, а миинуле повітря стало таке густе, що хоч сокиру вішай, було вирішено таки все провітрити, під соусом - "по мєждународним законам" - ламанш в надводному, а гібралтар тільки в підводному, маскуючись шумами якось тіньового танкеру, паралельно рухаючись під ним на глибині )) і хто сказав - самі "законники", які ще ті блюдуни всих законів ))
13.10.2025 11:56 Ответить
Гібралтар треба для росіян перекрити . Не фіг там плавати дикунам Вони обовʼязково якусь войнушку зварганять
13.10.2025 11:59 Ответить
Просто вони так звикли ходити по нужді, немає на кораблі місця для туалету, особливо якщо рити яму.
13.10.2025 12:01 Ответить
Тоне по плану затвердженому Пуйлом і Кобздоном.
13.10.2025 12:02 Ответить
 
 