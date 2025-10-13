Росія заперечила несправність свого підводного човна біля узбережжя Франції, - ЗМІ

Росія заявила, що підводний човен Б-261 "Новороссийск" сплив поблизу французького узбережжя не через технічну несправність.

Про це повідомив Чорноморський флот РФ, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пропагандистське агентство "РИА Новости".

У флоті пояснили, що екіпаж "Новороссийска" виконує плановий міжфлотський перехід після завершення завдань у складі постійного оперативного з’єднання ВМФ РФ у Середземному морі. Які саме завдання виконував човен, російська сторона не уточнила.

Також у Чорноморському флоті заявили, що, згідно з міжнародними правилами судноплавства, проходження підводними човнами протокової зони Ла-Манш здійснюється лише у надводному положенні.

Нагадаємо, два літаки Королівських ВПС здійснили 12-годинну місію разом із силами США та НАТО для патрулювання кордону Росії на тлі нещодавніх вторгнень дронів РФ та винищувачів у повітряний простір Альянсу.

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі наголосив, що ця місія не лише надає цінну розвідувальну інформацію для підвищення оперативної обізнаності британських збройних сил, але й надсилає потужний сигнал про єдність НАТО російському диктатору Володимиру Путіну та супротивникам Британії

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ