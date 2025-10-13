УКР
Росія заперечила несправність свого підводного човна біля узбережжя Франції, - ЗМІ

Біля узбережжя Бретані виявили російський підводний корабель

Росія заявила, що підводний човен Б-261 "Новороссийск" сплив поблизу французького узбережжя не через технічну несправність.

Про це повідомив Чорноморський флот РФ, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пропагандистське агентство "РИА Новости".

У флоті пояснили, що екіпаж "Новороссийска" виконує плановий міжфлотський перехід після завершення завдань у складі постійного оперативного з’єднання ВМФ РФ у Середземному морі. Які саме завдання виконував човен, російська сторона не уточнила.

Також у Чорноморському флоті заявили, що, згідно з міжнародними правилами судноплавства, проходження підводними човнами протокової зони Ла-Манш здійснюється лише у надводному положенні.

Нагадаємо, два літаки Королівських ВПС здійснили 12-годинну місію разом із силами США та НАТО для патрулювання кордону Росії на тлі нещодавніх вторгнень дронів РФ та винищувачів у повітряний простір Альянсу.

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі наголосив, що ця місія не лише надає цінну розвідувальну інформацію для підвищення оперативної обізнаності британських збройних сил, але й надсилає потужний сигнал про єдність НАТО російському диктатору Володимиру Путіну та супротивникам Британії

Топ коментарі
+7
Наша підводний човен справний, а солярку біля нього навмисно по розливали тлєтворні буржуїни.
показати весь коментар
13.10.2025 11:43 Відповісти
+2
А що робити російському човну у Середземному морі? Безпилотники запускати?
показати весь коментар
13.10.2025 11:44 Відповісти
+2
Какие именно задачи выполняла лодка, российская сторона не уточнила.

Понты колотила.
показати весь коментар
13.10.2025 11:56 Відповісти
Калібри.
показати весь коментар
13.10.2025 11:49 Відповісти
Ось Трамп попередив Іспанію та Португалію , що вони не думають про захист . І одразу туди кацапський човен поплив А в Іспанії і Португалії багато руського миру , який туди чухнув. Зараз кацапи будуть їх захищати від іберійців
показати весь коментар
13.10.2025 11:56 Відповісти
Той човен там же пів року тоне. Про це відомо всьому світу. Там шось зламалося і вони ні туди ні сюди поїхати не можуть...
показати весь коментар
13.10.2025 11:58 Відповісти
Европейці б взяли у малюка морський дрон і вдарили під зад тому човну, щоб летів як ракета до свого Мурманську на зимовку
показати весь коментар
13.10.2025 12:01 Відповісти
Всьому треба вчити тих европейців
показати весь коментар
13.10.2025 12:02 Відповісти
В європейців і без малюків вистачає чим те корито втопити. Але нафіга. Краще подивитися як воно буде тонути, а кацапи - його рятувати. А потім ремонтувати років з десять.
показати весь коментар
13.10.2025 12:03 Відповісти
Ожидал жуткой истерики в Европе. А им как будто плевать.
показати весь коментар
13.10.2025 11:51 Відповісти
Уявіть як психів бомбить, коли їх ігнорують.
показати весь коментар
13.10.2025 11:55 Відповісти
Возможно это и в самом деле плановий міжфлотський перехід.
показати весь коментар
13.10.2025 11:57 Відповісти
Це не новина. Він там вже довго тоне. І, якшо не помиляюся, він вже не перший раз спливає. Та і яка істерика від поламаного дізельного човна в надводному положенні? Він тепер не може нікуди звалити.
показати весь коментар
13.10.2025 12:00 Відповісти
Це вони прикидаються, їм просто не хочеться у рашу повертатись
показати весь коментар
13.10.2025 12:03 Відповісти
Мабуть вони і не знали що вона там
показати весь коментар
13.10.2025 12:03 Відповісти
очконули в середземномор'ї так, що дійшовши до ламаншу, очі в відсіках вже так різало, а миинуле повітря стало таке густе, що хоч сокиру вішай, було вирішено таки все провітрити, під соусом - "по мєждународним законам" - ламанш в надводному, а гібралтар тільки в підводному, маскуючись шумами якось тіньового танкеру, паралельно рухаючись під ним на глибині )) і хто сказав - самі "законники", які ще ті блюдуни всих законів ))
показати весь коментар
13.10.2025 11:56 Відповісти
Гібралтар треба для росіян перекрити . Не фіг там плавати дикунам Вони обовʼязково якусь войнушку зварганять
показати весь коментар
13.10.2025 11:59 Відповісти
Просто вони так звикли ходити по нужді, немає на кораблі місця для туалету, особливо якщо рити яму.
показати весь коментар
13.10.2025 12:01 Відповісти
Тоне по плану затвердженому Пуйлом і Кобздоном.
показати весь коментар
13.10.2025 12:02 Відповісти
Она в приницпе не может утонуть.
показати весь коментар
13.10.2025 12:17 Відповісти
 
 