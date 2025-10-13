Рютте посмеялся над российской "хромой" субмариной у побережья Франции

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте высмеял Россию за "хромое" состояние подводной лодки Б-261 "Новороссийск" в Средиземном море, которая на днях всплыла около французского побережья.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Россияне заявили, что дизельная подводная лодка "Новороссийск" Черноморского флота поднялась на поверхность у побережья Франции для соблюдения правил навигации в Ла-Манше, и опровергли информацию о том, что она потерпела серьезную неисправность.

По данным Москвы, она возвращалась в Россию после выполнения задач в Средиземном море.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия проводит шпионские операции против стран НАТО, - Рютте

Однако, власти Нидерландов рассказали на выходных, что эта подводная лодка находилась на буксире в Северном море.

Рютте, выступая в Словении в понедельник, сказал, что субмарина "сломалась".

"Сейчас, фактически, почти не осталось российского военно-морского присутствия в Средиземном море. Есть одинокая и сломанная российская подводная лодка, которая ковыляет домой с патрулирования", - сказал он.

Также читайте: Россия помогает КНДР развивать создание подводных лодок, способных запускать баллистику, - Минобороны Южной Кореи

Генсек НАТО также вспомнил роман американского автора Тома Кленси "Охота на "Красный Октябрь". В основе романа лежит вымышленная история похищения советской атомной подводной лодки с баллистическими ракетами собственным экипажем с целью бегства в Соединенные Штаты Америки.

"Какие перемены по сравнению с романом Тома Клэнси 1984 года "Охота на "Красный Октябрь". Сегодня это больше похоже на охоту на ближайшего механика", - добавил Рютте.

Напомним, российская дизель-электрическая подводная лодка Б-261 "Новороссийск" всплыла на северо-западе Франции.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ