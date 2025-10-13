Рютте посмеялся над российской "хромой" субмариной у побережья Франции
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте высмеял Россию за "хромое" состояние подводной лодки Б-261 "Новороссийск" в Средиземном море, которая на днях всплыла около французского побережья.
Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
Россияне заявили, что дизельная подводная лодка "Новороссийск" Черноморского флота поднялась на поверхность у побережья Франции для соблюдения правил навигации в Ла-Манше, и опровергли информацию о том, что она потерпела серьезную неисправность.
По данным Москвы, она возвращалась в Россию после выполнения задач в Средиземном море.
Однако, власти Нидерландов рассказали на выходных, что эта подводная лодка находилась на буксире в Северном море.
Рютте, выступая в Словении в понедельник, сказал, что субмарина "сломалась".
"Сейчас, фактически, почти не осталось российского военно-морского присутствия в Средиземном море. Есть одинокая и сломанная российская подводная лодка, которая ковыляет домой с патрулирования", - сказал он.
Генсек НАТО также вспомнил роман американского автора Тома Кленси "Охота на "Красный Октябрь". В основе романа лежит вымышленная история похищения советской атомной подводной лодки с баллистическими ракетами собственным экипажем с целью бегства в Соединенные Штаты Америки.
"Какие перемены по сравнению с романом Тома Клэнси 1984 года "Охота на "Красный Октябрь". Сегодня это больше похоже на охоту на ближайшего механика", - добавил Рютте.
Напомним, российская дизель-электрическая подводная лодка Б-261 "Новороссийск" всплыла на северо-западе Франции.
Путин - человек закомплексованный
Больше всего он боится - когда над ним смеются
Первыми - кого он уничтожил
Стала юмористическая программа - КУКЛЫ на НТВ
И вот если бы сегодня весь политический мир
Стал ТРОЛЛИТЬ путина
Это было бы практически- как выстрелить ему в голову
Угроз диктаторы не боятся
Они боятся насмешек
Когда над тобой смеются
Это самое простое доказательство
Что тебя не боятся....
Цивилизованный мир не боится путина и его ядерки
Цивилизованный мир просто не хочет смертей своих граждан
И это очень правильно
Но если все- таки придется воевать
То у путина шансов победить цивилизованный мир - нет
Совсем нет!!!!
Поки його московити не відбуксирували на ремонт!
До речі, про*****вська Лєпен набирає обертів у рейтингах. Ультраправі фашисти будуть рулити Європою та віддадуть її ***** без жодного пострілу. Історичний досвід у них є.