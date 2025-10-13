РУС
Провокации РФ на море
3 651

Рютте посмеялся над российской "хромой" субмариной у побережья Франции

Подводная лодка РФ у Франции: Рютте подшутил

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте высмеял Россию за "хромое" состояние подводной лодки Б-261 "Новороссийск" в Средиземном море, которая на днях всплыла около французского побережья.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Россияне заявили, что дизельная подводная лодка "Новороссийск" Черноморского флота поднялась на поверхность у побережья Франции для соблюдения правил навигации в Ла-Манше, и опровергли информацию о том, что она потерпела серьезную неисправность.

По данным Москвы, она возвращалась в Россию после выполнения задач в Средиземном море.

Однако, власти Нидерландов рассказали на выходных, что эта подводная лодка находилась на буксире в Северном море.

Рютте, выступая в Словении в понедельник, сказал, что субмарина "сломалась".

"Сейчас, фактически, почти не осталось российского военно-морского присутствия в Средиземном море. Есть одинокая и сломанная российская подводная лодка, которая ковыляет домой с патрулирования", - сказал он.

Генсек НАТО также вспомнил роман американского автора Тома Кленси "Охота на "Красный Октябрь". В основе романа лежит вымышленная история похищения советской атомной подводной лодки с баллистическими ракетами собственным экипажем с целью бегства в Соединенные Штаты Америки.

"Какие перемены по сравнению с романом Тома Клэнси 1984 года "Охота на "Красный Октябрь". Сегодня это больше похоже на охоту на ближайшего механика", - добавил Рютте.

Напомним, российская дизель-электрическая подводная лодка Б-261 "Новороссийск" всплыла на северо-западе Франции.

+3
Дуже, дуже смішно. Як би плакати не прийшлось.
13.10.2025 15:31 Ответить
+3
А кепкувальник щось зробить тому човну, якщо звідти полетять ракети - чи буде як з дронами у Польщі?
13.10.2025 15:33 Ответить
+2
це кацапи з вас іржуть, що ви настільки боїтесь, що дозволяєте калічній субмарині сцяти у ваших водах
13.10.2025 15:26 Ответить
це кацапи з вас іржуть, що ви настільки боїтесь, що дозволяєте калічній субмарині сцяти у ваших водах
13.10.2025 15:26 Ответить
ох уж і кепкун
13.10.2025 15:29 Ответить
13.10.2025 15:31 Ответить
13.10.2025 15:33 Ответить
Поміняє памперс і всьо.
13.10.2025 15:48 Ответить
Якщо встигне.
13.10.2025 16:00 Ответить
Там в Британії є наші кораблі ВМС. Чи можуть вони якось шугонуть кацапню?
13.10.2025 15:40 Ответить
Щас 5 тральщиков "шугонут" ДПЛ. Посмертно. Не вариант.
13.10.2025 15:49 Ответить
Приклад :
https://www.youtube.com/watch?v=wzb9nguQH7g
13.10.2025 16:01 Ответить
То Кузю на верёвочке возили, теперь лодку...
13.10.2025 15:46 Ответить
Правильно все делает Рютте
Путин - человек закомплексованный
Больше всего он боится - когда над ним смеются
Первыми - кого он уничтожил
Стала юмористическая программа - КУКЛЫ на НТВ
И вот если бы сегодня весь политический мир
Стал ТРОЛЛИТЬ путина
Это было бы практически- как выстрелить ему в голову
Угроз диктаторы не боятся
Они боятся насмешек
Когда над тобой смеются
Это самое простое доказательство
Что тебя не боятся....
Цивилизованный мир не боится путина и его ядерки
Цивилизованный мир просто не хочет смертей своих граждан
И это очень правильно
Но если все- таки придется воевать
То у путина шансов победить цивилизованный мир - нет
Совсем нет!!!!
13.10.2025 15:47 Ответить
Потрібно Україні топити його морськими дронами ...
Поки його московити не відбуксирували на ремонт!
13.10.2025 15:55 Ответить
Вони ще " Кузю" затягнуть !
13.10.2025 15:57 Ответить
Кацапи за французькими сирами завітали до Франції, у них же ***** заборонило продавати цю смакоту. Якщо французи ще трохи потягнуть з цією гібридною війною, то ***** і їм заборонить французькі сири, він це вміє.
До речі, про*****вська Лєпен набирає обертів у рейтингах. Ультраправі фашисти будуть рулити Європою та віддадуть її ***** без жодного пострілу. Історичний досвід у них є.
13.10.2025 16:10 Ответить
Тепер Рютте можна влаштувати у «95 квартал»? Чи, може, нехай спочатку пройде курси з гри на піаніно?
13.10.2025 16:15 Ответить
 
 