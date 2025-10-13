Ядерные учения НАТО Steadfast Noon 2025 начались в Нидерландах

В понедельник, 13 октября, в Нидерландах стартовали ежегодные ядерные учения НАТО Steadfast Noon 2025. Цель - проверка готовности Альянса к ядерному сдерживанию.

Об этом говорится в заявлении Альянса, передает Цензор.НЕТ.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время визита на авиабазу Волкел заявил, что в учениях задействованы самолеты стран-членов Альянса, в частности современные F-35A ВВС Нидерландов.

В НАТО отметили, что учения Steadfast Noon проводятся ежегодно и не предусматривают использование боевого ядерного оружия.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Нидерланды обсуждают выделение Украине нового пакета помощи: 400 млн евро на корабли и морские дроны, - Брекельманс

По словам Рютте, учения имеют исключительно оборонительный характер и демонстрируют способность Альянса поддерживать безопасность евроатлантического пространства.

"Мы должны это делать, потому что это помогает нам убедиться, что наш ядерный сдерживающий фактор остается максимально надежным, безопасным, защищенным и эффективным. Они также являются четким сигналом для любого потенциального противника, что мы будем и можем защищать и оборонять всех членов Альянса от любых угроз", - подчеркнул генсек НАТО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рютте посмеялся над российской "хромой" субмариной у побережья Франции