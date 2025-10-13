Нидерланды обсуждают выделение Украине нового пакета помощи: 400 млн евро на корабли и морские дроны, - Брекельманс
Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс во время визита в Одессу 12 октября обсудил с командованием ВМС ВСУ реализацию пакета помощи на 400 миллионов евро.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в соцсети X.
Финансирование направлено на укрепление морской безопасности и обороны Черного моря. В пакет входит поставка кораблей и морских дронов, которые усилят способности ВМС ВСУ противодействовать десантным и ракетным угрозам с моря.
Министр подчеркнул, что помощь Нидерландов имеет ключевое значение для обеспечения свободы судоходства в Черном море и укрепления оборонного потенциала Украины на морских направлениях.
Bohdan Dr.
Вячеслав Перов
