Новости Помощь Украине от Нидерландов
104 2

Нидерланды обсуждают выделение Украине нового пакета помощи: 400 млн евро на корабли и морские дроны, - Брекельманс

Брекельманс о помощи Украине

Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс во время визита в Одессу 12 октября обсудил с командованием ВМС ВСУ реализацию пакета помощи на 400 миллионов евро.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в соцсети X.

Финансирование направлено на укрепление морской безопасности и обороны Черного моря. В пакет входит поставка кораблей и морских дронов, которые усилят способности ВМС ВСУ противодействовать десантным и ракетным угрозам с моря.

Министр подчеркнул, что помощь Нидерландов имеет ключевое значение для обеспечения свободы судоходства в Черном море и укрепления оборонного потенциала Украины на морских направлениях.

На підводні кораблі відразу виділяйте, щоб було звідки запускати Томагавки
показать весь комментарий
13.10.2025 13:08 Ответить
********. ф-16х та абрамсів вже надавали для пиримоги ,ще томогавками допоможуть знов бої за Київ почнуться
показать весь комментарий
13.10.2025 13:17 Ответить
 
 