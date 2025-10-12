РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6695 посетителей онлайн
Новости Российский флот
216 1

Нидерланды внимательно следят за российскими кораблями в Северном море, - Брекельманс

Нидерланды следят за российскими кораблями

Нидерланды следят и предотвращают возможные диверсии подводной инфраструктуры российскими кораблями в Северном море.

Об этом сообщил министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс, передает Цензор.НЕТ.

"Мы внимательно следим за российскими кораблями в Северном море. Наш флот сопровождал российскую подводную лодку через Северное море с участием корабля Zr. Ms. Luymes и вертолета. Таким образом Нидерланды демонстрируют бдительность и предотвращают возможную диверсию подводной инфраструктуры со стороны российских судов", - говорится в сообщении.

Также читайте: Российский катер был замечен вблизи газопровода у Щецина: дрейфовал в течение 20 минут

Брекельманс о кораблях РФ

Автор: 

море (376) Нидерланды (1654) флот (842) Брекельманс Рубен (24)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Подводную Лодку СССР Выбросило на Камни у Берегов Швеции... ! 1981 рік.
https://www.youtube.com/watch?v=ZV_Q9VmVRHs
показать весь комментарий
12.10.2025 15:00 Ответить
 
 