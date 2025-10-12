216 1
Нидерланды внимательно следят за российскими кораблями в Северном море, - Брекельманс
Нидерланды следят и предотвращают возможные диверсии подводной инфраструктуры российскими кораблями в Северном море.
Об этом сообщил министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс, передает Цензор.НЕТ.
"Мы внимательно следим за российскими кораблями в Северном море. Наш флот сопровождал российскую подводную лодку через Северное море с участием корабля Zr. Ms. Luymes и вертолета. Таким образом Нидерланды демонстрируют бдительность и предотвращают возможную диверсию подводной инфраструктуры со стороны российских судов", - говорится в сообщении.
