Нидерланды внимательно следят за российскими кораблями в Северном море, - Брекельманс

Нидерланды следят и предотвращают возможные диверсии подводной инфраструктуры российскими кораблями в Северном море.

Об этом сообщил министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс, передает Цензор.НЕТ.

"Мы внимательно следим за российскими кораблями в Северном море. Наш флот сопровождал российскую подводную лодку через Северное море с участием корабля Zr. Ms. Luymes и вертолета. Таким образом Нидерланды демонстрируют бдительность и предотвращают возможную диверсию подводной инфраструктуры со стороны российских судов", - говорится в сообщении.

