Российский катер был замечен вблизи газопровода у Щецина: дрейфовал в течение 20 минут.

Катера из Эстонии "Ирпень" и "Рень" включили в ВМС ВСУ

В Польше вблизи газопровода возле порта Щецина пограничники зафиксировали российский катер, который в течение 20 минут дрейфовал в районе. После предупреждения судно покинуло зону.

Об этом сообщает RMF24 со ссылкой на пресс-секретаря Министерства внутренних дел и администрации Каролину Галецкую, передает Цензор.НЕТ.

Инцидент произошел 1 октября около 6:30 утра. По данным польской стороны, 70-метровый российский катер приблизился на расстояние примерно 300 метров к газопроводу. После радиосвязи с польскими пограничниками экипаж получил приказ покинуть район и выполнил его.

Премьер Польши Дональд Туск подтвердил, что инцидент произошел недалеко от порта Щецина. Правительству уже доложили о происшествии.

"Это еще один этап этой негласной, но ощутимой войны, которую ведет Россия", - заявил представитель министра-координатора спецслужб Яцек Добжинский.

Яке попередження, відразу топити, як там казав ***** "нас там нет", і точно не було...
02.10.2025 17:34 Ответить
видається, що полякам таки конче треба придбати в України партію MAGURA V5

.
02.10.2025 17:44 Ответить
А ще данцям
02.10.2025 18:12 Ответить
Я бы потопил это корыто...
02.10.2025 17:49 Ответить
Бігом антибандерівський пустий закон випускай! Щоб перебити цю новину про вашу немічність в інфопростірі..
02.10.2025 18:26 Ответить
 
 