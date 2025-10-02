УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9968 відвідувачів онлайн
Новини Російський флот
1 380 8

Російський катер було помічено поблизу газопроводу біля Щецина: дрейфував протягом 20 хвилин

Катери від Естонії "Ірпінь" та "Рені" включили у ВМС ЗСУ

У Польщі поблизу газопроводу біля порту Щецина прикордонники зафіксували російський катер, який протягом 20 хвилин дрейфував у районі. Після попередження судно залишило зону.

Про це повідомляє RMF24 із посиланням на речницю Міністерства внутрішніх справ та адміністрації Кароліну Галецьку, передає Цензор.НЕТ

Інцидент стався 1 жовтня близько 6:30 ранку. За даними польської сторони, 70-метровий російський катер наблизився на відстань приблизно 300 метрів до газопроводу. Після радіозв’язку з польськими прикордонниками екіпаж отримав наказ залишити район та виконав його.

Прем’єр Польщі Дональд Туск підтвердив, що інцидент стався неподалік порту Щецина. Урядові вже доповіли про подію.

"Це ще один етап цієї невиголошеної, але відчутної війни, яку веде Росія", - заявив речник міністра-координатора спецслужб Яцек Добжинський.

Більше новин в Телеграм-каналі Цензор.НЕТ!

Автор: 

Польща (9041) росія (68158) катер (2)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Яке попередження, відразу топити, як там казав ***** "нас там нет", і точно не було...
показати весь коментар
02.10.2025 17:34 Відповісти
видається, що полякам таки конче треба придбати в України партію MAGURA V5

.
показати весь коментар
02.10.2025 17:44 Відповісти
А ще данцям
показати весь коментар
02.10.2025 18:12 Відповісти
Я бы потопил это корыто...
показати весь коментар
02.10.2025 17:49 Відповісти
Бігом антибандерівський пустий закон випускай! Щоб перебити цю новину про вашу немічність в інфопростірі..
показати весь коментар
02.10.2025 18:26 Відповісти
70-метровий катер? Та це цілий фрегат.
показати весь коментар
02.10.2025 18:44 Відповісти
Та стельнути труба було у сраку. І потім сказати що так і було...
показати весь коментар
02.10.2025 19:31 Відповісти
 
 