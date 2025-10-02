Російський катер було помічено поблизу газопроводу біля Щецина: дрейфував протягом 20 хвилин

У Польщі поблизу газопроводу біля порту Щецина прикордонники зафіксували російський катер, який протягом 20 хвилин дрейфував у районі. Після попередження судно залишило зону.

Про це повідомляє RMF24 із посиланням на речницю Міністерства внутрішніх справ та адміністрації Кароліну Галецьку, передає Цензор.НЕТ.

Інцидент стався 1 жовтня близько 6:30 ранку. За даними польської сторони, 70-метровий російський катер наблизився на відстань приблизно 300 метрів до газопроводу. Після радіозв’язку з польськими прикордонниками екіпаж отримав наказ залишити район та виконав його.

Прем’єр Польщі Дональд Туск підтвердив, що інцидент стався неподалік порту Щецина. Урядові вже доповіли про подію.

"Це ще один етап цієї невиголошеної, але відчутної війни, яку веде Росія", - заявив речник міністра-координатора спецслужб Яцек Добжинський.

