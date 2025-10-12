УКР
Новини Російський флот
Нідерланди уважно стежать за російськими кораблями в Північному морі, - Брекельманс

Нідерланди стежать за російськими кораблями

Нідерланди пильнують і запобігають можливим диверсіям підводної інфраструктури російськими кораблями у Північному морі.

Про це повідомив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс, передає Цензор.НЕТ.

"Ми уважно стежимо за російськими кораблями в Північному морі. Наш флот супроводжував російський підводний човен через Північне море за участі корабля Zr. Ms. Luymes та гелікоптера. Таким чином Нідерланди демонструють пильність і запобігають можливій диверсії підводної інфраструктури з боку російських суден", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Російський катер було помічено поблизу газопроводу біля Щецина: дрейфував протягом 20 хвилин

Брекельманс про кораблі РФ

море (225) Нідерланди (1647) флот (397) Брекельманс Рубен (24)
Подводную Лодку СССР Выбросило на Камни у Берегов Швеции... ! 1981 рік.
https://www.youtube.com/watch?v=ZV_Q9VmVRHs
