Нідерланди уважно стежать за російськими кораблями в Північному морі, - Брекельманс
Нідерланди пильнують і запобігають можливим диверсіям підводної інфраструктури російськими кораблями у Північному морі.
Про це повідомив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс, передає Цензор.НЕТ.
"Ми уважно стежимо за російськими кораблями в Північному морі. Наш флот супроводжував російський підводний човен через Північне море за участі корабля Zr. Ms. Luymes та гелікоптера. Таким чином Нідерланди демонструють пильність і запобігають можливій диверсії підводної інфраструктури з боку російських суден", - йдеться в повідомленні.
