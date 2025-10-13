Нідерланди обговорюють виділення Україні нового пакета допомоги: 400 млн євро на кораблі та морські дрони, - Брекельманс

Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс під час візиту до Одеси 12 жовтня обговорив із командуванням ВМС ЗСУ реалізацію пакета допомоги на 400 мільйонів євро.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив у соцмережі X.

Фінансування спрямоване на зміцнення морської безпеки та оборони Чорного моря. До пакета входить постачання кораблів і морських дронів, які посилять спроможності ВМС ЗСУ протидіяти десантним і ракетним загрозам з моря.

Міністр підкреслив, що допомога Нідерландів має ключове значення для забезпечення свободи судноплавства в Чорному морі та зміцнення оборонного потенціалу України на морських напрямках.

