Новости Наступление россии на страні НАТО
1 144 20

Генсек НАТО предупредил Россию: Нападение на Альянс станет фатальной ошибкой

Военные учения НАТО стартовали в Эстонии

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что открытая война между Россией и Альянсом возможна лишь в том случае, если Кремль решится на нападение.

Как сообщает Цензор.НЕТ, глава НАТО предупредил, что такой конфликт будет совсем не похожим на войну, которую Россия ведет против Украины.

Рютте подчеркнул, что возможное противостояние с Альянсом будет иметь совсем другой масштаб и последствия. Он выразил надежду, что этого не произойдет, ведь последствия для Москвы будут катастрофическими.

"Если Россия будет настолько глупа, чтобы напасть на НАТО - это будет совсем другая война", - коротко отметил генсек.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ядерные учения НАТО Steadfast Noon 2025 начались в Нидерландах

Он также добавил, что не может раскрывать деталей возможного ответа Альянса, чтобы "не дать врагу информационного преимущества".

Напомним, 10 октября Эстония временно перекрыла часть дороги возле государственной границы с РФ после того, как в пограничной зоне заметили группу российских военных без опознавательных знаков.

Тем временем посол США в НАТО Мэтью Уитакер заявил, что ослабленная Россия пытается убедить весь мир, что она является "медведем". Из этого следует самая большая угроза для стран НАТО, что "некомпетентная" Россия совершит "какую-то глупость".

война (1465) НАТО (10423) россия (97627)
Топ комментарии
+5
А 20 дронів на Польщу, це ще не був напад?
13.10.2025 19:49 Ответить
13.10.2025 19:49 Ответить
+3
НАТО ! Повірте чекісти можуть вдавати з себе будь кого і кидати понти, але вони не дурні , щоб на вас нападати - запевняю !
13.10.2025 19:46 Ответить
13.10.2025 19:46 Ответить
+3
А дрони, що блокують аеропорти? А суда, що рвуть якорями кабелі? А літаки, що порушують повітряний простір? То не напад?
Ну тоді хай чекають на зелених чоловічків на танках без розпізнавальних знаків, бо то теж не буде напад.
13.10.2025 19:56 Ответить
13.10.2025 19:56 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
рютте!
та треба відтягувати отой кінець імпотентної нати!
у крємлєчмолі нема іншого виходу!!!
от, просто нема!!!
десь у лютому, числа 24.
чекайте.
13.10.2025 19:46 Ответить
13.10.2025 19:46 Ответить
Що 24 лютого буде?

пропоную парі на кругленьку сумму при вельмиповажних членах клубу !!???
Як пропозиція?
13.10.2025 19:49 Ответить
13.10.2025 19:49 Ответить
Шахрайство - Кримінальний кодекс України Заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на той самий строк.
13.10.2025 19:52 Ответить
13.10.2025 19:52 Ответить
До чого тут це ? 2 дорослі людини мають право влаштувати парі , предмет парі цілком не суперечить нац безпеці. Єдине питання чи буде оподатковуватись моя перемога, якщо так то суму парі збільшимо на суму податку.
Якщо боїтеся нічого так і скажіть, засуджувати і глузувати не буду
13.10.2025 20:01 Ответить
13.10.2025 20:01 Ответить
НАТО ! Повірте чекісти можуть вдавати з себе будь кого і кидати понти, але вони не дурні , щоб на вас нападати - запевняю !
13.10.2025 19:46 Ответить
13.10.2025 19:46 Ответить
А дрони, що блокують аеропорти? А суда, що рвуть якорями кабелі? А літаки, що порушують повітряний простір? То не напад?
Ну тоді хай чекають на зелених чоловічків на танках без розпізнавальних знаків, бо то теж не буде напад.
13.10.2025 19:56 Ответить
13.10.2025 19:56 Ответить
танки - на сьогодні це не аргумент .... а тим більше для можливостей нато
13.10.2025 20:01 Ответить
13.10.2025 20:01 Ответить
І що з того? Вони позиціонують себе скаженими ведмедями, а займаються дрібʼязковим шкідництвом , що притаманне наляканим скунсам !
Тож шлях чекістів приречений, питання часу..
13.10.2025 20:34 Ответить
13.10.2025 20:34 Ответить
Генсек НАТО попередив Росію: знаючи мабуть про підкилимні домовленості з 3,14дерацією ,про ненапад ???
13.10.2025 19:47 Ответить
13.10.2025 19:47 Ответить
Коротше, «не чіпайте нас і живіть собі, як хочете»
13.10.2025 19:48 Ответить
13.10.2025 19:48 Ответить
А 20 дронів на Польщу, це ще не був напад?
13.10.2025 19:49 Ответить
13.10.2025 19:49 Ответить
Не, поскольку были без БЧ, а поэтому по сегодняшним меркам ЕС, не желающим воевать, тянет на очень грубое безрассудное хулиганство, которое рф повторить пока не осмеливаются, сейчас лишь мелко пакостят дронами
13.10.2025 19:58 Ответить
13.10.2025 19:58 Ответить
Гібридна війна ведеться гібридними методами і це не обов'язково прямий напад, так, він також можливий, але тільки на останньому етапі.
13.10.2025 19:59 Ответить
13.10.2025 19:59 Ответить
Чим він буде нападати, свіжими мобіками?
13.10.2025 20:05 Ответить
13.10.2025 20:05 Ответить
"не може розкривати деталей можливої відповіді Альянсу, аби "не дати ворогу інформаційної переваги"" - так оцією відповіддю ви вже дали кацапам все, що їм потрібно. А про ваші можливості "відповіді" вже докладно відповів німецький міністр, коли ясно сказав, що НАТО не готове до війни з кацапнею.
І, до речі, у вас там стільки кацапських кротів(і це не враховуючи сотень шпигунів!), що вони ВЖЕ давно знають ваші і плани, і можливості. Вам просто тупо поперло, що отой уйоПок кремлівський вирішив спочатку напасти на Україну, об яку він так спіткнувся, що аж гепнувся. Уявіть тільки, як би кацапи в 22-му не полізли до нас, а дочекались виборів в Штатак і завітали б до Балтійців - жопа була б за 2-3 тижні. І НІЧОГО б ви не змогли б зробити. А потім би довго і нудно перетирали в ООНах та всяких ОБСЄ, що там каци порушили і тільки б і чули від вас "ню-ню, ми дуже занепокоєні".
На ваше величезне щастя і наше НЕщастя все трапилось так, як трапилось.
До речі, як би ж пуцло було розумніше, то хрипатий виродок начолі України в таком б разі НІЧОГО б не робив і навіть кулуарно заключив би якийсь мирний пакт, на кшталт "Мюнхенського 1938р.".
І тоді б ви точно розвалились би, бо орбанята такого тільки і чекають.
13.10.2025 20:11 Ответить
13.10.2025 20:11 Ответить
Населению ЕС не нужна война, многим не нравится что они помогают Украине, их политики это понимают, и они не хотят давать лишний повод для обвинений, что они сами спровоцировали рф. Если и воевать, им нужен свой мини "Перл-Харбор", да хотя бы, что б рф запустила шахеды с БЧ, но вряд ли мы этого дождемся, а все что меньше ЕС будет терпеть. В рф это понимают, поэтому этим пользуются хулиганя и мелко пакостя, собирая с этого некоторый профит, в чем им помогают полезные идиоты.

"НАТО не готове до війни з кацапнею"

А Украина была готова? По сравнению с нами, там хоть есть чем воевать, а европейское население после явного нападения, агрессии, как и украинцы, да частью уедут, но так же частью пойдут в военкоматы, особенно резервисты. Вполне возможно на первых порах, из-за внезапности как у нас, и имея реальный опыт ведения войны, оркам удастся достигнуть некоторых результатов и нанести парочку болезненных поражений тем кто будет их первыми встречать, но после, когда силы НАТО отмобилизуются и сорганизуются, это будет почти односторонне избиение... если только не вмешается Китай.
13.10.2025 20:50 Ответить
13.10.2025 20:50 Ответить
пох
13.10.2025 20:31 Ответить
13.10.2025 20:31 Ответить
Вас гризуть із середини. Спочатку дезорієнтують населення, чвари всередині послаблять країни і спільноту. А потім прийде проросійська влада. Навіщо їм нападати. Ви самі радник перед ворогом. Уже достатньо мігрантів і чужої несумісної культури.
13.10.2025 20:36 Ответить
13.10.2025 20:36 Ответить
В ***** і расєян нема іншого виходу з війни в Україні!
Війна йде вже 12й рік,і раша змогла окупувати тільки те,що їй подарували президенти-зрадники України (ян.- Крим +ордло;зє. - 40% території на півночі і півдні).
Прийняти поразку від України вони не можуть(бо вЯлічАЄ!),залишається лише напасти на країну НАТО,і офіційно визнати поразку від Заходу,тільки не від України!
13.10.2025 20:48 Ответить
13.10.2025 20:48 Ответить
А що таке напад для них?((підірвали склади в Чехії та Румунії то не напад.Літаки залетіли також ні.Дрони над військовими базами також ні.Підводний човен поламався коло Франції,та то вони на рибалку приплили)
13.10.2025 20:53 Ответить
13.10.2025 20:53 Ответить
 
 