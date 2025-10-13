Генсек НАТО предупредил Россию: Нападение на Альянс станет фатальной ошибкой

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что открытая война между Россией и Альянсом возможна лишь в том случае, если Кремль решится на нападение.

Как сообщает Цензор.НЕТ, глава НАТО предупредил, что такой конфликт будет совсем не похожим на войну, которую Россия ведет против Украины.

Рютте подчеркнул, что возможное противостояние с Альянсом будет иметь совсем другой масштаб и последствия. Он выразил надежду, что этого не произойдет, ведь последствия для Москвы будут катастрофическими.

"Если Россия будет настолько глупа, чтобы напасть на НАТО - это будет совсем другая война", - коротко отметил генсек.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ядерные учения НАТО Steadfast Noon 2025 начались в Нидерландах

Он также добавил, что не может раскрывать деталей возможного ответа Альянса, чтобы "не дать врагу информационного преимущества".

Напомним, 10 октября Эстония временно перекрыла часть дороги возле государственной границы с РФ после того, как в пограничной зоне заметили группу российских военных без опознавательных знаков.

Тем временем посол США в НАТО Мэтью Уитакер заявил, что ослабленная Россия пытается убедить весь мир, что она является "медведем". Из этого следует самая большая угроза для стран НАТО, что "некомпетентная" Россия совершит "какую-то глупость".

Больше читайте в нашем Telegram-канале