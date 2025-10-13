Генсек НАТО предупредил Россию: Нападение на Альянс станет фатальной ошибкой
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что открытая война между Россией и Альянсом возможна лишь в том случае, если Кремль решится на нападение.
Как сообщает Цензор.НЕТ, глава НАТО предупредил, что такой конфликт будет совсем не похожим на войну, которую Россия ведет против Украины.
Рютте подчеркнул, что возможное противостояние с Альянсом будет иметь совсем другой масштаб и последствия. Он выразил надежду, что этого не произойдет, ведь последствия для Москвы будут катастрофическими.
"Если Россия будет настолько глупа, чтобы напасть на НАТО - это будет совсем другая война", - коротко отметил генсек.
Он также добавил, что не может раскрывать деталей возможного ответа Альянса, чтобы "не дать врагу информационного преимущества".
Напомним, 10 октября Эстония временно перекрыла часть дороги возле государственной границы с РФ после того, как в пограничной зоне заметили группу российских военных без опознавательных знаков.
Тем временем посол США в НАТО Мэтью Уитакер заявил, что ослабленная Россия пытается убедить весь мир, что она является "медведем". Из этого следует самая большая угроза для стран НАТО, что "некомпетентная" Россия совершит "какую-то глупость".
та треба відтягувати отой кінець імпотентної нати!
у крємлєчмолі нема іншого виходу!!!
от, просто нема!!!
десь у лютому, числа 24.
чекайте.
пропоную парі на кругленьку сумму при вельмиповажних членах клубу !!???
Як пропозиція?
Якщо боїтеся нічого так і скажіть, засуджувати і глузувати не буду
Ну тоді хай чекають на зелених чоловічків на танках без розпізнавальних знаків, бо то теж не буде напад.
Тож шлях чекістів приречений, питання часу..
І, до речі, у вас там стільки кацапських кротів(і це не враховуючи сотень шпигунів!), що вони ВЖЕ давно знають ваші і плани, і можливості. Вам просто тупо поперло, що отой уйоПок кремлівський вирішив спочатку напасти на Україну, об яку він так спіткнувся, що аж гепнувся. Уявіть тільки, як би кацапи в 22-му не полізли до нас, а дочекались виборів в Штатак і завітали б до Балтійців - жопа була б за 2-3 тижні. І НІЧОГО б ви не змогли б зробити. А потім би довго і нудно перетирали в ООНах та всяких ОБСЄ, що там каци порушили і тільки б і чули від вас "ню-ню, ми дуже занепокоєні".
На ваше величезне щастя і наше НЕщастя все трапилось так, як трапилось.
До речі, як би ж пуцло було розумніше, то хрипатий виродок начолі України в таком б разі НІЧОГО б не робив і навіть кулуарно заключив би якийсь мирний пакт, на кшталт "Мюнхенського 1938р.".
І тоді б ви точно розвалились би, бо орбанята такого тільки і чекають.
"НАТО не готове до війни з кацапнею"
А Украина была готова? По сравнению с нами, там хоть есть чем воевать, а европейское население после явного нападения, агрессии, как и украинцы, да частью уедут, но так же частью пойдут в военкоматы, особенно резервисты. Вполне возможно на первых порах, из-за внезапности как у нас, и имея реальный опыт ведения войны, оркам удастся достигнуть некоторых результатов и нанести парочку болезненных поражений тем кто будет их первыми встречать, но после, когда силы НАТО отмобилизуются и сорганизуются, это будет почти односторонне избиение... если только не вмешается Китай.
Війна йде вже 12й рік,і раша змогла окупувати тільки те,що їй подарували президенти-зрадники України (ян.- Крим +ордло;зє. - 40% території на півночі і півдні).
Прийняти поразку від України вони не можуть(бо вЯлічАЄ!),залишається лише напасти на країну НАТО,і офіційно визнати поразку від Заходу,тільки не від України!