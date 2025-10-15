Не стоит воспринимать Россию слишком серьезно, - Рютте

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте преуменьшил военную силу России, призвав союзников Альянса не преувеличивать возможности и намерения Москвы.

Об этом он сказал на пресс-конференции после завершения встречи министров обороны стран Альянса в Брюсселе, его цитирует Clash Report, передает Цензор.НЕТ.

"Не стоит воспринимать россиян слишком серьезно", - предупредил генсек НАТО, отметив, что союзники не должны "преувеличивать возможности России".

"Мы знаем, что их пилоты истребителей славятся тем, что не умеют управлять этими самолетами, а их капитаны не знают, как опускать якорь - учитывая все то, что они оставляют на дне моря", - заявил Рютте.

В то же время он выразил похвалу военной и экономической мощи НАТО.

Однако Рютте признал недавние вторжения дронов вблизи границ Альянса "безрассудными и неприемлемыми", объяснив, что блок должен быть готов, если Москва решит принять против него меры.

