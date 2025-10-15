Не стоит воспринимать Россию слишком серьезно, - Рютте
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте преуменьшил военную силу России, призвав союзников Альянса не преувеличивать возможности и намерения Москвы.
Об этом он сказал на пресс-конференции после завершения встречи министров обороны стран Альянса в Брюсселе, его цитирует Clash Report, передает Цензор.НЕТ.
"Не стоит воспринимать россиян слишком серьезно", - предупредил генсек НАТО, отметив, что союзники не должны "преувеличивать возможности России".
"Мы знаем, что их пилоты истребителей славятся тем, что не умеют управлять этими самолетами, а их капитаны не знают, как опускать якорь - учитывая все то, что они оставляют на дне моря", - заявил Рютте.
В то же время он выразил похвалу военной и экономической мощи НАТО.
Однако Рютте признал недавние вторжения дронов вблизи границ Альянса "безрассудными и неприемлемыми", объяснив, что блок должен быть готов, если Москва решит принять против него меры.
ти усе зрозумів, не перекручуй
Вони скоріше проголосують за ті сили, які пропагують за те щоб домовитись з Путіним.
8-10 млн українців загинуло тільки в роки 2 світової, падаль ти з ботоферми
якщо сутички не було - то казати таке якось недоречно
з лютого 22-го масштабовано твд, кількість та номенклатуру засобів бойового ураження, водночас цілі та наміри у ворога незмінні - тотальне знищення Європейської країни та її населення
Щось на кшталт "члєна"... наглядової ради "грязьпрому"...