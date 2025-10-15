РУС
Не стоит воспринимать Россию слишком серьезно, - Рютте

Генсек НАТО Марк Рютте

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте преуменьшил военную силу России, призвав союзников Альянса не преувеличивать возможности и намерения Москвы.

Об этом он сказал на пресс-конференции после завершения встречи министров обороны стран Альянса в Брюсселе, его цитирует Clash Report, передает Цензор.НЕТ.

"Не стоит воспринимать россиян слишком серьезно", - предупредил генсек НАТО, отметив, что союзники не должны "преувеличивать возможности России".

"Мы знаем, что их пилоты истребителей славятся тем, что не умеют управлять этими самолетами, а их капитаны не знают, как опускать якорь - учитывая все то, что они оставляют на дне моря", - заявил Рютте.

В то же время он выразил похвалу военной и экономической мощи НАТО.

Однако Рютте признал недавние вторжения дронов вблизи границ Альянса "безрассудными и неприемлемыми", объяснив, что блок должен быть готов, если Москва решит принять против него меры.

геть у сосну їпанувся?
15.10.2025 16:14 Ответить
Це він так русню тролить? Ну смішно, звісно. Але поки їм на голову бомби та ракети не полетять.
15.10.2025 16:16 Ответить
Дебіл. росія вже майже 4 роки активно (хоч і не надто вдало) воює. В ******** війні, не проти бородачів з минулого тисячоліття. З ********* технологіями (де не вундервафля за мільярд євро і в кількості 1 шт, а дрони, реб і тд). А от чи вміє НАТО в ******* війну, особливо європейські війська?
15.10.2025 16:19 Ответить
Можна росходитись?
15.10.2025 16:14 Ответить
А що, Україна серйозно сприймала ворога росію? Якщо так, то чому замість укриттів будували дороги, в замість ракет стелили асфальт?
15.10.2025 16:49 Ответить
Так Захід вже ж побачив хто така рашка - на чужих помилках вчаться - нє?
15.10.2025 17:26 Ответить
геть у сосну їпанувся?
15.10.2025 16:14 Ответить
серйозно, дебіл?

15.10.2025 16:14 Ответить
Европа всю жизнь воевала, у них таких могил по больше поверь
15.10.2025 16:16 Ответить
за останні 10 років?
15.10.2025 16:19 Ответить
А чем могилы отличаются от 10 лет назад от 3000 лет назад ?
15.10.2025 16:23 Ответить
досвідом живих вбивць, які поклали людей у ці могили
15.10.2025 16:24 Ответить
Типа воины которые погиб больше 10лет назад, не так важны и не так обидно за них чем которые погибли сейчас ? Это по твоим словам !!!
15.10.2025 16:32 Ответить
живий досвідчений кацап-ворог-вбивця із наявними засобами бойового ураження (як тактичнми, так і стартегічними) становить явно більшу загрозу для наших ще живих людей, ніж пам'ять за померлих та здохлі 3000 років тому вороги
ти усе зрозумів, не перекручуй
15.10.2025 16:35 Ответить
Тим, що то могили пасіонарних європейців минулих поколінь. Нинішні ніжні ЛГБТ-європейці з рожевим волоссям ні за яку ідею чи державу у ті могили ложитись не підуть.
Вони скоріше проголосують за ті сили, які пропагують за те щоб домовитись з Путіним.
15.10.2025 16:45 Ответить
Max Shela - клінічний дебіл ...реагувати не варто
15.10.2025 16:25 Ответить
а Україна не Європа, гниль зельона ?

8-10 млн українців загинуло тільки в роки 2 світової, падаль ти з ботоферми
15.10.2025 16:24 Ответить
Ты пугаешь Европу могилами , когда у них таких могил в 10раз больше и еще их дебилами называешь, потом еще на меня кидаешься, у тебя что то с личностью или с принятием реальности
15.10.2025 16:27 Ответить
Це він так русню тролить? Ну смішно, звісно. Але поки їм на голову бомби та ракети не полетять.
15.10.2025 16:16 Ответить
більше схоже на троллінг ЗСУ, у яких бойового практичного досвіду, знань та вмінь ефективно вести ******* повномасштабну війну проти значно більш переважаючого як за чисельнстю, так і за номенклатурою озброєнь, ворога значно більше, ніж у всіх разом узятих військ НАТО
15.10.2025 16:39 Ответить
То що, у травні на шашлики?
15.10.2025 16:17 Ответить
воїн може сказати таке після сутички з ворогом
якщо сутички не було - то казати таке якось недоречно
15.10.2025 16:18 Ответить
Дебіл. росія вже майже 4 роки активно (хоч і не надто вдало) воює. В ******** війні, не проти бородачів з минулого тисячоліття. З ********* технологіями (де не вундервафля за мільярд євро і в кількості 1 шт, а дрони, реб і тд). А от чи вміє НАТО в ******* війну, особливо європейські війська?
15.10.2025 16:19 Ответить
проти України ********* воює понад 11 років
15.10.2025 16:20 Ответить
Так, але з 22 року інтенсивність, технології і зусилля змінились докорінно. Достатньо просто подивитись, як з 22 року прогресували засоби ураження і оборони від них, до цього такого стрімкого розвитку і близько не було.
15.10.2025 16:23 Ответить
ворог за увесь цей час набув практичного бойового досвіду, знань та вмінь в увмовах ********, у т.ч. гібридної, війни
з лютого 22-го масштабовано твд, кількість та номенклатуру засобів бойового ураження, водночас цілі та наміри у ворога незмінні - тотальне знищення Європейської країни та її населення
15.10.2025 16:28 Ответить
Цілі та наміри - так. В плані підготовки за останні роки сосія і Україна виросли сильно більшими темпами і ростуть щодня, поки Рютте годує оточуючих казками. До цього було ще уявлення про механізовані штурми, танкові прориви, тактики як в Грузії в 2008. Але обломались в 2022.
15.10.2025 16:33 Ответить
Ідіот
15.10.2025 16:19 Ответить
"Добре, що проти росії воюємо не ми" - усміхнувшись, подумав про себе Рютте.
15.10.2025 16:23 Ответить
НАТА рютте - чпокають її у всі щілинки
15.10.2025 16:38 Ответить
Чогось мені здається, що пан Рютте отримав "пропозицію, від якої неможливо відмовитися"...
Щось на кшталт "члєна"... наглядової ради "грязьпрому"...
15.10.2025 16:39 Ответить
Так ви визначились би, чи то війна в 2028, чи "не серйозно". Зважаючи на поведінку цього євро-зоопарку, розумієш чому їх вже ніхто в світі не сприймає серйозно.
15.10.2025 16:43 Ответить
Так, і «чмобіки» - ми це вже проходили. Ви літаки не готові збивати, з якої «маленької сили» ви тролите?
15.10.2025 16:44 Ответить
Мабуть Рютте покусав Трамп. Він другий день несе маячню і бред, після візиту у Вашингтон.
15.10.2025 16:47 Ответить
Читайте саму статтю, а не тільки заголовок. По заголовку Рютте виходить дебіл. Але це не так, це просто місцеві "майстри заголовків".
15.10.2025 16:51 Ответить
Чому ж тоді ви куколди боїтесь збивати навіть на своїй території і ковтаєте всі вихідки кацапні?)
показать весь комментарий
