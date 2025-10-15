Более половины союзников по НАТО присоединились к инициативе PURL, - Рютте

Более половины стран-членов НАТО присоединилась к инициативе PURL, в рамках которой европейские страны передают американское оружие НАТО для Украины.

Об этом заявил генсек Альянса Марк Рютте, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Продолжая обеспечивать свою оборону, мы продолжаем поддерживать Украину. Безопасность Украины связана с нашей. Это не просто слова, это отражается в поддержке, которую мы предоставляем Украине. Благодаря финансированию от стран Альянса мы поставляем Украине критически важное американское оборудование через Список приоритетных потребностей Украины, или PURL. Это обеспечивает Украину американским оружием, которое ей действительно нужно для защиты своего народа и удержания линии фронта. Мы начали - мы начали даже мощно, когда шесть стран-членов профинансировали первые пакеты PURL. А сегодня мы слышали от одного союзника за другим о новых взносах. Более половины стран-членов НАТО уже подписали соглашение, обеспечив этот важный поток поддержки для Украины", - отметил он.

Читайте также: Не стоит воспринимать Россию слишком серьезно, - Рютте

Рютте подчеркнул важность продолжения поддержки Украины.

"Мы все поддерживаем усилия, возглавляемые Соединенными Штатами, направленные на прекращение войны против Украины и обеспечение справедливого и прочного мира. Но день за днем, ночь за ночью Россия продолжает наносить удары по Украине, атакуя ее население и гражданскую инфраструктуру, включая энергетические сети, с приближением зимы, оставляя людей без тепла, света и воды. Наша поддержка Украины является чрезвычайно важной, и она будет продолжаться постоянно", - добавил глава Альянса.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ