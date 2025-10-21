УКР
Новини США в НАТО
864 8

Трамп та Рютте проведуть закриту зустріч у Білому домі

Генсек НАТО Марк Рютте проведе закриту зустріч з президентом США Дональдом Трампом

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте відвідає Вашингтон 21–22 жовтня 2025 року.

Як повідомляє Цензор.НЕТ., під час візиту він проведе зустріч із президентом США Дональдом Трампом.
Зустріч відбудеться у закритому форматі, виступи для ЗМІ не заплановані.

Читайте: Країни НАТО, які не приєдналися до ініціативи PURL із закупівлі зброї для України, перебувають під політичним тиском, - Politico

Раніше Марк Рютте заявив, що НАТО має всі засоби, щоб захистити свій повітряний простір. 

"Дозвольте мені звернутися до росіян: якщо вони навмисно спробують щось проти НАТО, у нас є всі засоби і повноваження, щоб захистити кожен дюйм повітряного простору і території НАТО", - сказав він.

Також раніше генсек НАТО зауважив, що Альянс навчається в України щодо протидії ворожим цілям.

НАТО (6915) Рютте Марк (547) Трамп Дональд (7463)
А Стубб підтягнеться ? Рятують літсо Некароля?
показати весь коментар
21.10.2025 22:59 Відповісти
Поїхали європейці вмовляти Трампа продовжувати війну.
показати весь коментар
21.10.2025 23:00 Відповісти
Шо значить продовжувати? Шо ти маєш на увазі?
показати весь коментар
21.10.2025 23:36 Відповісти
Продовжувати війну в тому ж ключі, що й з кінця 2022 року по сьогодення. Щоб росія повільно наступала, а Україна відчайдушно оборонялась як можна довше. Ідеальний варіант для Європи.
показати весь коментар
22.10.2025 00:07 Відповісти
- фак факінг фак!
- ю вандерфул геніус!

отака закрита вечірка?
показати весь коментар
21.10.2025 23:03 Відповісти
Вже всі бачать,що Трамп невдаха,лузер,діляга і балабол. Скрізь пролітає: в Газі,Гренландію не приєднав,Канаду не приєднав,панамський канал не захопив,Путін ним крутить як циган Сонцем,Ізраїль так само,Китай його відверто посилає,нобелівський комітет вже послав. Правда,він зумів зупинити війни Камбоджі з Вірменією і Азербайджану з Пакистаном....
показати весь коментар
21.10.2025 23:04 Відповісти
Зустріч відбудеться у закритому форматі, виступи для ЗМІ не заплановані. Джерело: https://censor.net/ua/n3580951
Значить нас приймуть до НАТО.)
показати весь коментар
21.10.2025 23:04 Відповісти
Ваші слова та Богу у вуха...
показати весь коментар
21.10.2025 23:37 Відповісти
 
 