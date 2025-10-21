864 8
Трамп та Рютте проведуть закриту зустріч у Білому домі
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте відвідає Вашингтон 21–22 жовтня 2025 року.
Як повідомляє Цензор.НЕТ., під час візиту він проведе зустріч із президентом США Дональдом Трампом.
Зустріч відбудеться у закритому форматі, виступи для ЗМІ не заплановані.
Раніше Марк Рютте заявив, що НАТО має всі засоби, щоб захистити свій повітряний простір.
"Дозвольте мені звернутися до росіян: якщо вони навмисно спробують щось проти НАТО, у нас є всі засоби і повноваження, щоб захистити кожен дюйм повітряного простору і території НАТО", - сказав він.
Також раніше генсек НАТО зауважив, що Альянс навчається в України щодо протидії ворожим цілям.
- ю вандерфул геніус!
отака закрита вечірка?
Значить нас приймуть до НАТО.)