960 8
Трамп и Рютте проведут закрытую встречу в Белом доме
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте посетит Вашингтон 21-22 октября 2025 года.
Как сообщает Цензор.НЕТ, во время визита он проведет встречу с президентом США Дональдом Трампом .
Встреча состоится в закрытом формате, выступления для СМИ не запланированы.
Ранее Марк Рютте заявил, что НАТО имеет все средства, чтобы защитить свое воздушное пространство.
"Позвольте мне обратиться к россиянам: если они намеренно попытаются что-то против НАТО, у нас есть все средства и полномочия, чтобы защитить каждый дюйм воздушного пространства и территории НАТО", - сказал он.
Также ранее генсек НАТО отметил, что Альянс учится у Украины по противодействию вражеским целям.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
- ю вандерфул геніус!
отака закрита вечірка?
Значить нас приймуть до НАТО.)