Новости США в НАТО
Трамп и Рютте проведут закрытую встречу в Белом доме

Генсек НАТО Марк Рютте проведет закрытую встречу с президентом США Дональдом Трампом

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте посетит Вашингтон 21-22 октября 2025 года.

Как сообщает Цензор.НЕТ, во время визита он проведет встречу с президентом США Дональдом Трампом .
Встреча состоится в закрытом формате, выступления для СМИ не запланированы.

Читайте: Страны НАТО, которые не присоединились к инициативе PURL по закупке оружия для Украины, находятся под политическим давлением, - Politico

Ранее Марк Рютте заявил, что НАТО имеет все средства, чтобы защитить свое воздушное пространство.

"Позвольте мне обратиться к россиянам: если они намеренно попытаются что-то против НАТО, у нас есть все средства и полномочия, чтобы защитить каждый дюйм воздушного пространства и территории НАТО", - сказал он.

Также ранее генсек НАТО отметил, что Альянс учится у Украины по противодействию вражеским целям.

А Стубб підтягнеться ? Рятують літсо Некароля?
21.10.2025 22:59 Ответить
Поїхали європейці вмовляти Трампа продовжувати війну.
21.10.2025 23:00 Ответить
Шо значить продовжувати? Шо ти маєш на увазі?
21.10.2025 23:36 Ответить
Продовжувати війну в тому ж ключі, що й з кінця 2022 року по сьогодення. Щоб росія повільно наступала, а Україна відчайдушно оборонялась як можна довше. Ідеальний варіант для Європи.
22.10.2025 00:07 Ответить
- фак факінг фак!
- ю вандерфул геніус!

отака закрита вечірка?
21.10.2025 23:03 Ответить
Вже всі бачать,що Трамп невдаха,лузер,діляга і балабол. Скрізь пролітає: в Газі,Гренландію не приєднав,Канаду не приєднав,панамський канал не захопив,Путін ним крутить як циган Сонцем,Ізраїль так само,Китай його відверто посилає,нобелівський комітет вже послав. Правда,він зумів зупинити війни Камбоджі з Вірменією і Азербайджану з Пакистаном....
21.10.2025 23:04 Ответить
Значить нас приймуть до НАТО.)
21.10.2025 23:04 Ответить
Ваші слова та Богу у вуха...
21.10.2025 23:37 Ответить
 
 