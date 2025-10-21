Трамп и Рютте проведут закрытую встречу в Белом доме

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте посетит Вашингтон 21-22 октября 2025 года.

Как сообщает Цензор.НЕТ, во время визита он проведет встречу с президентом США Дональдом Трампом .

Встреча состоится в закрытом формате, выступления для СМИ не запланированы.

Читайте: Страны НАТО, которые не присоединились к инициативе PURL по закупке оружия для Украины, находятся под политическим давлением, - Politico

Ранее Марк Рютте заявил, что НАТО имеет все средства, чтобы защитить свое воздушное пространство.

"Позвольте мне обратиться к россиянам: если они намеренно попытаются что-то против НАТО, у нас есть все средства и полномочия, чтобы защитить каждый дюйм воздушного пространства и территории НАТО", - сказал он.

Также ранее генсек НАТО отметил, что Альянс учится у Украины по противодействию вражеским целям.

Больше читайте в нашем Telegram-канале