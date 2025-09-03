Бойцы ВСУ показали кадры сокрушительного ответа на атаку между Роботино и Новоданиловкой на Запорожье. ВИДЕО

Бойцы 65-й отдельной механизированной бригады "Великий Луг" обнародовали кадры успешного отражения штурма российских войск между Роботино и Новоданиловкой на Запорожском направлении.

Как передает Цензор.НЕТ, в результате боя было уничтожено семь единиц бронетехники и более 30 оккупантов. Одновременно 118-я отдельная механизированная бригада Сухопутных войск Вооруженных сил Украины остановила атаку врага у Малой Токмачки на этом же направлении и ликвидировала еще десять единиц техники и не менее 20 захватчиков.

Тем временем, российское командование осуществляет переброску сил из района Сумщины-Курщины, усиливая группировки на разных участках фронта. Зафиксировано перемещение войск на юге - в частности, на Приднепровском и Запорожском направлениях. Несмотря на эти попытки, штурмы оккупантов остаются провальными - техника уничтожается еще на подходах к украинским позициям, - отмечают военные.

