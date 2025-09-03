УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8840 відвідувачів онлайн
Новини Відео Знищення вогневих позицій окупантів
1 830 3

Бійці ЗСУ знищили сім одиниць бронетехніки та понад 30 окупантів під час російського штурму на Запоріжжі. ВIДЕО

Бійці 65-ї окремої механізованої бригади "Великий луг" оприлюднили кадри успішного відбиття штурму російських військ між Роботиним та Новоданилівкою на Запорізькому напрямку. Як передає Цензор.НЕТ, у результаті бою було знищено сім одиниць бронетехніки та понад 30 окупантів. 

Також дивіться: Ударні дрони 3 ОШБр нищать техніку, укриття та особовий склад російських військ. ВIДЕО

штурм (262) знищення (8142) Запорізька область (4017) техніка (1910) 65 ОМБр (36)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
"Іспитанія замангалінной тєхнікі в условіях прібліженних к боєвим"....
Випробування пройшли не зовсім успішно, від слова "зовсім"
показати весь коментар
03.09.2025 21:35 Відповісти
Хорошо хоть ни на осликах вата пошла в атаку а то было бы жаль животных...
показати весь коментар
03.09.2025 22:07 Відповісти
Слава ЗСУ!
показати весь коментар
03.09.2025 22:12 Відповісти
 
 