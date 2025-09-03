Бійці ЗСУ знищили сім одиниць бронетехніки та понад 30 окупантів під час російського штурму на Запоріжжі. ВIДЕО

Бійці 65-ї окремої механізованої бригади "Великий луг" оприлюднили кадри успішного відбиття штурму російських військ між Роботиним та Новоданилівкою на Запорізькому напрямку. Як передає Цензор.НЕТ, у результаті бою було знищено сім одиниць бронетехніки та понад 30 окупантів.

