Оператор дронов "Халк" с помощью наземного беспилотника "Тарган" спас раненого бойца "Цьом-Цьом" в Запорожье. ВИДЕО

Оператор наземного дрона Игорь с позывным "Халк" осуществил еще одну эвакуацию раненого собрата с поля боя с помощью дрона "Тарган".

Как сообщает Цензор.НЕТ, на обнародованных кадрах видно, как оператор управляет дроном непосредственно с места эвакуации, что является чрезвычайно рискованным и в то же время эффективным решением. С помощью "Таргана" бойцы вывезли тяжелораненый воина с позывным "Цьом-Цьом" к пикапу, который ожидал неподалеку.

"Автор этого видео - оператор наземного дрона Игорь "Халк". На своем счету вместе с командой он имеет более 25 успешных эвакуаций с поля боя раненых побратимов дроном "Тарган". На этих кадрах - одна из них, и это действительно образец ежедневного солдатского подвига бойцов 65 отдельной механизированной бригады, которые уже четвертый год защищают Запорожье на Ореховском направлении. Интересно, что в данном случае НРК использовали, чтобы перевезти тяжело раненого бойца с необычным позывным Игорь "Цьом-Цьом" к пикапу. Оператор "Таргана" управлял дроном непосредственно с места эвакуации, а не дистанционно, как это бывает обычно", - пишет в комментарии к видео автор публикации.

