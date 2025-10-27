РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9279 посетителей онлайн
Новости Видео Индустрия дронов
1 349 12

Украинские дроны контролируют поле боя на одном из участков фронта вблизи Покровска. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой сняты украинские беспилотники над небольшим участком поля боя вблизи Покровска.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что в небе - по меньшей мере, полтора десятка дронов, выжидающих врага.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Покровск просочилось 200 военных РФ, продолжаются стрелковые бои. Кучеров Яр и Сухецкое под нашим контролем, - Генштаб

Автор: 

Донецкая область (11089) дроны (5216) Покровск (835) Покровский район (1125)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+3
Подібне відео кілька місяців тому мені прислав і родич , який зараз на Донбасі .
показать весь комментарий
27.10.2025 16:41 Ответить
+2
Супер! Ещё чуть добавить количество - и они начнут сталкиваться...
показать весь комментарий
27.10.2025 16:43 Ответить
+1
Кацапня, ви де?
Вилазьте, уплочено!
показать весь комментарий
27.10.2025 16:42 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Подібне відео кілька місяців тому мені прислав і родич , який зараз на Донбасі .
показать весь комментарий
27.10.2025 16:41 Ответить
Кацапня, ви де?
Вилазьте, уплочено!
показать весь комментарий
27.10.2025 16:42 Ответить
Супер! Ещё чуть добавить количество - и они начнут сталкиваться...
показать весь комментарий
27.10.2025 16:43 Ответить
потрібно буде скоро ешелони польоту вводити - як в "великій" авіації...
показать весь комментарий
27.10.2025 16:46 Ответить
Вони ж керовані...
показать весь комментарий
27.10.2025 17:01 Ответить
кут "зору" із БпЛА для пілота не на 360* - тому можуть і зіткнутися на таких швидкостях
показать весь комментарий
27.10.2025 17:09 Ответить
Що відбувається, коли "здихає" батарея?
показать весь комментарий
27.10.2025 16:50 Ответить
A chio bivaiet iesli u litaka kanchaietsa toplivo ? Naverna litit zapravlatisa , tak ? ( Zachem takoi tupoi vapros ? 🤦‍♂️ )
показать весь комментарий
27.10.2025 16:55 Ответить
Ту заряджену "пташку" ти будеш ловити власноруч, вумнік?
Бажаю удачі.
показать весь комментарий
27.10.2025 16:57 Ответить
Cyberpunk 2025 Donbas Edition
показать весь комментарий
27.10.2025 16:56 Ответить
Потужно і переможно, але кацапських там літає не менше. Про це ми просто забудемо згадати.
показать весь комментарий
27.10.2025 17:04 Ответить
А де обіцяні рої дронів?
показать весь комментарий
27.10.2025 17:10 Ответить
 
 