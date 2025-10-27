1 349 12
Украинские дроны контролируют поле боя на одном из участков фронта вблизи Покровска. ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой сняты украинские беспилотники над небольшим участком поля боя вблизи Покровска.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что в небе - по меньшей мере, полтора десятка дронов, выжидающих врага.
Читайте на "Цензор.НЕТ": В Покровск просочилось 200 военных РФ, продолжаются стрелковые бои. Кучеров Яр и Сухецкое под нашим контролем, - Генштаб
Топ комментарии
+3 Maksim Perepelitca
показать весь комментарий27.10.2025 16:41 Ответить Ссылка
+2 Alex Zverev #512929
показать весь комментарий27.10.2025 16:43 Ответить Ссылка
+1 Роман Демченко
показать весь комментарий27.10.2025 16:42 Ответить Ссылка
Вилазьте, уплочено!
Бажаю удачі.