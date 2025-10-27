Украинские дроны контролируют поле боя на одном из участков фронта вблизи Покровска. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой сняты украинские беспилотники над небольшим участком поля боя вблизи Покровска.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что в небе - по меньшей мере, полтора десятка дронов, выжидающих врага.

