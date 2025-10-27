Українські дрони контролюють поле бою на одній із ділянок фронту поблизу Покровська. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмовані українські безпілотники над невеличкою ділянкою поля бою поблизу Покровська.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, що у небі шугає щонайменше півтора десятка дронів, які вичікують на ворога.

