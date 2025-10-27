2 588 14
Українські дрони контролюють поле бою на одній із ділянок фронту поблизу Покровська. ВIДЕО
У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмовані українські безпілотники над невеличкою ділянкою поля бою поблизу Покровська.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, що у небі шугає щонайменше півтора десятка дронів, які вичікують на ворога.
Читайте на "Цензор.НЕТ": У Покровськ просочилося 200 військових РФ, тривають стрілецькі бої. Кучерів Яр та Сухецьке під нашим контролем, - Генштаб
Вилазьте, уплочено!
Бажаю удачі.
ЯКЩО ДЛЯ ПІАРУ - треба вирахувати з усієї командної ланки. Хто давав команду і тим хто її виконував.
ШОУ 95 на фронті - ЗЛОЧИН!!!