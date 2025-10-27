УКР
Українські дрони контролюють поле бою на одній із ділянок фронту поблизу Покровська. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмовані українські безпілотники над невеличкою ділянкою поля бою поблизу Покровська.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, що у небі шугає щонайменше півтора десятка дронів, які вичікують на ворога.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Покровськ просочилося 200 військових РФ, тривають стрілецькі бої. Кучерів Яр та Сухецьке під нашим контролем, - Генштаб

Донецька область (9920) дрони (6174) Покровськ (871) Покровський район (1140)
Подібне відео кілька місяців тому мені прислав і родич , який зараз на Донбасі .
27.10.2025 16:41 Відповісти
Супер! Ещё чуть добавить количество - и они начнут сталкиваться...
27.10.2025 16:43 Відповісти
Кацапня, ви де?
Вилазьте, уплочено!
27.10.2025 16:42 Відповісти
потрібно буде скоро ешелони польоту вводити - як в "великій" авіації...
27.10.2025 16:46 Відповісти
Вони ж керовані...
27.10.2025 17:01 Відповісти
кут "зору" із БпЛА для пілота не на 360* - тому можуть і зіткнутися на таких швидкостях
27.10.2025 17:09 Відповісти
Що відбувається, коли "здихає" батарея?
27.10.2025 16:50 Відповісти
A chio bivaiet iesli u litaka kanchaietsa toplivo ? Naverna litit zapravlatisa , tak ? ( Zachem takoi tupoi vapros ? 🤦‍♂️ )
27.10.2025 16:55 Відповісти
Ту заряджену "пташку" ти будеш ловити власноруч, вумнік?
Бажаю удачі.
27.10.2025 16:57 Відповісти
Cyberpunk 2025 Donbas Edition
27.10.2025 16:56 Відповісти
Потужно і переможно, але кацапських там літає не менше. Про це ми просто забудемо згадати.
27.10.2025 17:04 Відповісти
А де обіцяні рої дронів?
27.10.2025 17:10 Відповісти
Якщо під час атаки противника - можна зрозуміти.
ЯКЩО ДЛЯ ПІАРУ - треба вирахувати з усієї командної ланки. Хто давав команду і тим хто її виконував.
ШОУ 95 на фронті - ЗЛОЧИН!!!
27.10.2025 17:24 Відповісти
може це ші? Цензор буває грішить відео зі ші. Як, наприклад, кацап в трубі з диким кабаном
27.10.2025 18:15 Відповісти
 
 