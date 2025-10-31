Полицейские из бригады "Хищник" вытаскивают из подбитой бронемашины побратимов и эвакуируют их: "Я умру?", - "Нет, брат, будешь жить!". ВИДЕО
В Константиновке бойцы мобильной огневой группы бригады "Хищник" спасли пятерых украинских воинов после попадания в броневик "Рошель".
Как сообщает Цензор.НЕТ, машина была полностью уничтожена, внутри – зажатые обломками бойцы, среди криков и крови.
Оперативно прибыв на место, "хищники" под обстрелом достали раненых одного за другим. Благодаря их действиям всех военных удалось эвакуировать в безопасную зону для оказания дальнейшей медицинской помощи.
"Константиновка. Броневик "Рошель" уничтожен, а внутри – пятеро союзников, зажатых конструкциями. Крики, кровь. К машине бросились бойцы мобильной огневой группы бригады "Хищник". Вытащили одного за другим", - отмечается в комментарии к видеозаписи с фрагментами спасения.
які спасли наших бійців👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
злітають ніби як з небес до них на порятунок
я б їх всіх називала Доленосцями.