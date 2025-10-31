РУС
Полицейские из бригады "Хищник" вытаскивают из подбитой бронемашины побратимов и эвакуируют их: "Я умру?", - "Нет, брат, будешь жить!". ВИДЕО

В Константиновке бойцы мобильной огневой группы бригады "Хищник" спасли пятерых украинских воинов после попадания в броневик "Рошель".

Как сообщает Цензор.НЕТ, машина была полностью уничтожена, внутри – зажатые обломками бойцы, среди криков и крови.
Оперативно прибыв на место, "хищники" под обстрелом достали раненых одного за другим. Благодаря их действиям всех военных удалось эвакуировать в безопасную зону для оказания дальнейшей медицинской помощи.

Читайте: Новый проект Украины и НАТО поможет спасать раненых во время боевых действий

"Константиновка. Броневик "Рошель" уничтожен, а внутри – пятеро союзников, зажатых конструкциями. Крики, кровь. К машине бросились бойцы мобильной огневой группы бригады "Хищник". Вытащили одного за другим", - отмечается в комментарии к видеозаписи с фрагментами спасения.

Смотрите также: Константиновка сегодня: разрушенные дома и местные жители в борьбе за выживание. ВИДЕО

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": 225-й штурмовой полк ликвидировал 10 оккупантов возле Константиновки. ВИДЕО

Донецкая область Покровский район Константиновка
Бережи Вас Боже, Козаки!
31.10.2025 17:08 Ответить
Слава Богу і нашим воїнам ,
які спасли наших бійців👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
31.10.2025 17:10 Ответить
Ті, хто рятують життя нашим воїнам,
злітають ніби як з небес до них на порятунок
я б їх всіх називала Доленосцями.
31.10.2025 17:16 Ответить
Нехай боженька Вас береже герої!
31.10.2025 17:17 Ответить
После такого-братство больше, чем от рождения.
31.10.2025 17:18 Ответить
Які ж Ви Герої, рідненькі наші! Одужуйте швидше! Хай допомагають Вам у цьому всі святі!
31.10.2025 17:55 Ответить
Головне - щоб поруч був ангел- спаситель з бинтами, жгутами і холодною головою.
31.10.2025 18:23 Ответить
 
 