Константиновка сегодня: разрушенные дома и местные жители в борьбе за выживание. ВИДЕО
Воины 24-й ОМБр имени короля Данила продолжают мужественно сдерживать наступление врага на Донецком направлении, не давая ему прорваться к Константиновке.
Как сообщает Цензор.НЕТ, россияне непрерывно обстреливают населенный пункт артиллерией, авиабомбами и дронами, нанося значительные разрушения. Местные жители, оставшиеся в городе, самостоятельно ищут еду и готовят ее прямо на улицах, используя подручные средства. Пожилая женщина, собирая орехи на улицах Константиновки, рассказывает, что в городе ходят разные слухи, но она знает точно - их обстреливает Россия.
Що треба зробити, щоб ці "люди" зрозуміли, що їх прийшли вбивати кацапи. ВСІХ.