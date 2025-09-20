РУС
Константиновка сегодня: разрушенные дома и местные жители в борьбе за выживание. ВИДЕО

Воины 24-й ОМБр имени короля Данила продолжают мужественно сдерживать наступление врага на Донецком направлении, не давая ему прорваться к Константиновке.

Как сообщает Цензор.НЕТ, россияне непрерывно обстреливают населенный пункт артиллерией, авиабомбами и дронами, нанося значительные разрушения. Местные жители, оставшиеся в городе, самостоятельно ищут еду и готовят ее прямо на улицах, используя подручные средства. Пожилая женщина, собирая орехи на улицах Константиновки, рассказывает, что в городе ходят разные слухи, но она знает точно - их обстреливает Россия.

Также смотрите: Войска РФ ударили ФАБами по Константиновке: тяжело ранена женщина, повреждены многоэтажки. ФОТОрепортаж

Автор: 

Десь там, і катлєта з безумною, мабуть, привезли мешканцям лимони умпакеті??
20.09.2025 14:03 Ответить
"Люди кажуть, то свої б'ють..."🤦‍♀️
Що треба зробити, щоб ці "люди" зрозуміли, що їх прийшли вбивати кацапи. ВСІХ.
20.09.2025 14:29 Ответить
Без сумніву, їхні "свої" б'ють.,
20.09.2025 14:49 Ответить
З 2015 Констаха саме найпроросiйське місто на сході. Дивно що русня своїх знищує. Хоча ні.
20.09.2025 15:08 Ответить
Ось він "русский мир", це смерть ,сльози і руїна.
20.09.2025 14:37 Ответить
Пам'ятаю, як один маріупільський заросіянець з червоними очима доводив, що район Восточний обстріляли з градів українці. Одна градина не взірвалась, а так і стирчала в асфальті. Що доводило траекторію польоту ракети з боку росіян. Він дививсь на цю градину і вигадував способи, як українці могли так зробити. Це не лікується. Де зараз ця людина? Чи вижив він під час знищення Маріуполя?
20.09.2025 15:03 Ответить
Дочекавшись руський мир та побачивши що це таке цей заросіянець втік через Литву та сидить десь в ЕС на пособії, і кляне Украīну.
20.09.2025 15:12 Ответить
для росіян уся європа мала б бути з костянтинівок, маріків, буч...
20.09.2025 15:06 Ответить
 
 