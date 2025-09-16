Войска РФ нанесли удары ФАБами по Константиновке: тяжело ранена женщина, повреждены многоэтажки. ФОТОрепортаж

Сегодня, 16 сентября 2025 года Константиновка Донецкой области снова оказалась под вражеским огнем. Город подвергся нескольким авиационным ударам и артиллерийским обстрелам, в результате которых повреждены жилые дома и пострадали гражданские.

Об этом сообщил в фейсбуке глава ГВА Сергей Горбунов, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, зафиксировано применение авиабомб типа ФАБ-250. В результате одного из ударов были повреждены фасады многоэтажных домов. К счастью, обошлось без жертв среди населения.













"Но другой авиационный удар привел к ранению мирной жительницы. Женщина получила повреждения в своем доме. Она была доставлена в больницу, где медики борются за жизнь пациентки, состояние которой оценивается как тяжелое", - сообщил глава города.

Кроме этого, зафиксирован обстрел города из ствольной артиллерии. В результате атаки ранен еще один гражданский. Мужчина самостоятельно обратился за помощью в медицинское учреждение. Также поврежден фасад частного дома.

"Призываем жителей Константиновки не медлить и эвакуироваться в более безопасные регионы. Сохраните свою жизнь и жизнь близких!" - подчеркнул Горбунов.