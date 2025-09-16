Війська РФ ударили ФАБами по Костянтинівці: важко поранено жінку, пошкоджено багатоповерхівки. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 16 вересня 2025 року Костянтинівка Донецької області знову опинилася під ворожим вогнем. Місто зазнало кількох авіаційних ударів та артилерійських обстрілів, унаслідок яких пошкоджено житлові будинки та постраждали цивільні.

Про це повідомив у фейсбуку голова МВА Сергій Горбунов, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, зафіксовано застосування авіабомб типу ФАБ-250. В результаті одного з ударів було пошкоджено фасади багатоповерхових будинків, на щастя, без жертв серед населення.













"Проте інший авіаційний удар призвів до поранення мирної мешканки. Жінка отримала ушкодження у власному помешканні. Її було доставлено до лікарні, де медики борються за життя пацієнтки, стан якої оцінюється як важкий", - повідомив очільник міста.

Окрім цього, зафіксовано обстріл міста зі ствольної артилерії. Внаслідок атаки поранено ще одного цивільного. Чоловік самостійно звернувся за допомогою до медичного закладу. Також пошкоджено фасад приватного будинку.

"Закликаємо мешканців Костянтинівки не зволікати та евакуюватися у безпечніші регіони. Збережіть своє життя та життя близьких!", - наголосив Горбунов.