Костянтинівка сьогодні: зруйновані будинки та місцеві мешканці у боротьбі за виживання. ВIДЕО
Воїни 24 ОМБр імені короля Данила продовжують мужньо стримувати наступ ворога на Донецькому напрямку, не даючи йому прорватися до Костянтинівки.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, росіяни безперервно обстрілюють населений пункт артилерією, авіабомбами та дронами, завдаючи значних руйнувань. Місцеві жителі, які залишилися у місті, самостійно шукають їжу і готують її просто на вулицях, використовуючи підручні засоби. Літня жінка, збираючи горіхи на вулицях Костянтинівки, розповідає, що в місті ширяться різні чутки, але вона знає напевне - їх обстрілює Росія.
Що треба зробити, щоб ці "люди" зрозуміли, що їх прийшли вбивати кацапи. ВСІХ.