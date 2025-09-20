УКР
Костянтинівка сьогодні: зруйновані будинки та місцеві мешканці у боротьбі за виживання. ВIДЕО

Воїни 24 ОМБр імені короля Данила продовжують мужньо стримувати наступ ворога на Донецькому напрямку, не даючи йому прорватися до Костянтинівки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, росіяни безперервно обстрілюють населений пункт артилерією, авіабомбами та дронами, завдаючи значних руйнувань. Місцеві жителі, які залишилися у місті, самостійно шукають їжу і готують її просто на вулицях, використовуючи підручні засоби. Літня жінка, збираючи горіхи на вулицях Костянтинівки, розповідає, що в місті ширяться різні чутки, але вона знає напевне - їх обстрілює Росія.

Також дивіться: Війська РФ ударили ФАБами по Костянтинівці: важко поранено жінку, пошкоджено багатоповерхівки. ФОТОрепортаж

Десь там, і катлєта з безумною, мабуть, привезли мешканцям лимони умпакеті??
20.09.2025 14:03 Відповісти
"Люди кажуть, то свої б'ють..."🤦‍♀️
Що треба зробити, щоб ці "люди" зрозуміли, що їх прийшли вбивати кацапи. ВСІХ.
20.09.2025 14:29 Відповісти
Без сумніву, їхні "свої" б'ють.,
20.09.2025 14:49 Відповісти
З 2015 Констаха саме найпроросiйське місто на сході. Дивно що русня своїх знищує. Хоча ні.
20.09.2025 15:08 Відповісти
Ось він "русский мир", це смерть ,сльози і руїна.
20.09.2025 14:37 Відповісти
Пам'ятаю, як один маріупільський заросіянець з червоними очима доводив, що район Восточний обстріляли з градів українці. Одна градина не взірвалась, а так і стирчала в асфальті. Що доводило траекторію польоту ракети з боку росіян. Він дививсь на цю градину і вигадував способи, як українці могли так зробити. Це не лікується. Де зараз ця людина? Чи вижив він під час знищення Маріуполя?
20.09.2025 15:03 Відповісти
Дочекавшись руський мир та побачивши що це таке цей заросіянець втік через Литву та сидить десь в ЕС на пособії, і кляне Украīну.
20.09.2025 15:12 Відповісти
для росіян уся європа мала б бути з костянтинівок, маріків, буч...
20.09.2025 15:06 Відповісти
расея может только уничтожать и убивать
