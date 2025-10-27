РУС
463 1

225-й штурмовой полк ликвидировал 10 оккупантов возле Константиновки. ВИДЕО

Операторы дронов 225-го отдельного штурмового полка ликвидируют оккупантов вблизи населенного пункта Константиновка в Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, захватчики продолжают попытки наступления на этом направлении, однако Силы обороны находят их и уничтожают ударными беспилотниками.

Вследствие боевой работы бойцы "отправили домой" десять оккупантов и обнародовали видео в своем телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что дронари полка "Скала" уничтожили девять вражеских штурмовиков в Донецкой области.

Автор: 

армия РФ (21067) уничтожение (8274) Донецкая область (11103) дроны (5216) Покровский район (1131) Константиновка (46) 225-й ОШП (12)
Респект!
Політ на гранично - малій висоті під кронами дерев....
Це як на літаку під мостом пролетіти вверх колесами або на гелікоптері під лінією електропередач!
27.10.2025 23:21 Ответить
 
 