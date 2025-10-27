463 1
225-й штурмовой полк ликвидировал 10 оккупантов возле Константиновки. ВИДЕО
Операторы дронов 225-го отдельного штурмового полка ликвидируют оккупантов вблизи населенного пункта Константиновка в Донецкой области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, захватчики продолжают попытки наступления на этом направлении, однако Силы обороны находят их и уничтожают ударными беспилотниками.
Вследствие боевой работы бойцы "отправили домой" десять оккупантов и обнародовали видео в своем телеграм-канале.
Ранее сообщалось, что дронари полка "Скала" уничтожили девять вражеских штурмовиков в Донецкой области.
Політ на гранично - малій висоті під кронами дерев....
Це як на літаку під мостом пролетіти вверх колесами або на гелікоптері під лінією електропередач!