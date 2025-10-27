Бойцы 5-й штурмовой бригады уничтожили четыре укрытия оккупантов. ВИДЕО
Бойцы 5-й отдельной штурмовой бригады уничтожают вражеские укрытия оккупантов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, операторы дронов обнаружили местоположение четырех укрытий захватчиков и поразили их беспилотниками.
Видео своей боевой работы военные показали в телеграм-канале.
