Бойцы 5-й штурмовой бригады уничтожили четыре укрытия оккупантов. ВИДЕО

Бойцы 5 штурмовой бригады уничтожают вражеские укрытия оккупантов

Бойцы 5-й отдельной штурмовой бригады уничтожают вражеские укрытия оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, операторы дронов обнаружили местоположение четырех укрытий захватчиков и поразили их беспилотниками.

Видео своей боевой работы военные показали в телеграм-канале.

Українці це називають "погріб"!
Ну а труба є труба! Тут дійсно труба...
показать весь комментарий
27.10.2025 23:03 Ответить
 
 