Бійці 5-ї штурмової бригади знищили чотири укриття окупантів. ВIДЕО
Бійці 5-ї окремої штурмової бригади знищують ворожі укриття окупантів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, оператори дронів виявили місце розташування чотирьох укриттів загарбників і уразили їх безпілотниками.
Відео своєї бойової роботи військові показали у телеграм-каналі.
