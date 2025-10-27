УКР
Бійці 5-ї штурмової бригади знищили чотири укриття окупантів. ВIДЕО

Бійці 5-ї окремої штурмової бригади знищують ворожі укриття окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, оператори дронів виявили місце розташування чотирьох укриттів загарбників і уразили їх безпілотниками.

Відео своєї бойової роботи військові показали у телеграм-каналі.

армія рф (19228) знищення (8598) ЗСУ (8061) дрони (6188) 5 ОШБр (151) Сили безпілотних систем (263)
Українці це називають "погріб"!
Ну а труба є труба! Тут дійсно труба...
