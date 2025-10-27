619 1
225-й штурмовий полк ліквідував 10 окупантів біля Костянтинівки. ВIДЕО
Оператори дронів 225-го окремого штурмового полку ліквідовують окупантів поблизу населеного пункту Костянтинівка на Донеччині.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, загарбники продовжують спроби наступу на цьому напрямку, однак Сили оборони знаходять їх і знищують ударними безпілотниками.
У результаті бойової роботи бійці "відправили додому" десять окупантів і оприлюднили відео у своєму телеграм-каналі.
Раніше повідомлялося, що дронарі полку "Скеля" знищили дев’ять ворожих штурмовиків на Донеччині.
Політ на гранично - малій висоті під кронами дерев....
Це як на літаку під мостом пролетіти вверх колесами або на гелікоптері під лінією електропередач!