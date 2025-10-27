225-й штурмовий полк ліквідував 10 окупантів біля Костянтинівки. ВIДЕО

Оператори дронів 225-го окремого штурмового полку ліквідовують окупантів поблизу населеного пункту Костянтинівка на Донеччині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, загарбники продовжують спроби наступу на цьому напрямку, однак Сили оборони знаходять їх і знищують ударними безпілотниками.

У результаті бойової роботи бійці "відправили додому" десять окупантів і оприлюднили відео у своєму телеграм-каналі.

Раніше повідомлялося, що дронарі полку "Скеля" знищили дев’ять ворожих штурмовиків на Донеччині.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бійці 5-ї штурмової бригади знищили чотири укриття окупантів. ВIДЕО