УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
3867 відвідувачів онлайн
Новини Відео Дрони проти окупантів Знищення російських окупантів Ліквідація російських окупантів
619 1

225-й штурмовий полк ліквідував 10 окупантів біля Костянтинівки. ВIДЕО

Оператори дронів 225-го окремого штурмового полку ліквідовують окупантів поблизу населеного пункту Костянтинівка на Донеччині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, загарбники продовжують спроби наступу на цьому напрямку, однак Сили оборони знаходять їх і знищують ударними безпілотниками.

У результаті бойової роботи бійці "відправили додому" десять окупантів і оприлюднили відео у своєму телеграм-каналі.

Раніше повідомлялося, що дронарі полку "Скеля" знищили дев’ять ворожих штурмовиків на Донеччині.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бійці 5-ї штурмової бригади знищили чотири укриття окупантів. ВIДЕО

армія рф (19228) знищення (8598) Донецька область (9933) дрони (6188) Покровський район (1140) Костянтинівка (46) 225-й окремий штурмовий полк (12)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Респект!
Політ на гранично - малій висоті під кронами дерев....
Це як на літаку під мостом пролетіти вверх колесами або на гелікоптері під лінією електропередач!
показати весь коментар
27.10.2025 23:21 Відповісти
 
 