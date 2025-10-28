Пресс-офицер 24-й бригады спас иностранную журналистку от атаки дрона в Константиновке. ВИДЕО

Пресс-офицер 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила сумел сбить российский FPV-дрон, который пытался атаковать иностранных журналистов в Константиновке.

Как сообщает Цензор.НЕТ, инцидент произошел над Свято-Успенским храмом.

Сбивание российского дрона

Бригада в соцсетях сообщила, что во время сопровождения журналистки нидерландского издания Het Nederlands Dagblad, которая снимала последствия обстрела церкви, противник попытался атаковать съемочную группу дроном-камикадзе.

Пресс-офицер Олег Петрасюк вовремя заметил БпЛА и метким выстрелом из автомата уничтожил его. Благодаря этому удалось предотвратить трагедию и спасти жизнь как военных, так и журналистки.

Россия атакует журналистов

Ранее сообщалось, что журналист немецкого издания Welt получил ранение во время репортажа с фронта.

Ибрагим Набер делал телевизионный сюжет с 42-й бригадой в открытом поле. Их атаковал российский дрон "Ланцет".

Также мы писали, что в Краматорске вследствие удара "Ланцета" погибли журналистка Елена Губанова и оператор Евгений Кармазин.

Всего с начала полномасштабной войны РФ убила 135 медийщиков.

