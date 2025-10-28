РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9633 посетителя онлайн
Новости Видео Атака беспилотников
3 114 10

Пресс-офицер 24-й бригады спас иностранную журналистку от атаки дрона в Константиновке. ВИДЕО

Пресс-офицер 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила сумел сбить российский FPV-дрон, который пытался атаковать иностранных журналистов в Константиновке.

Как сообщает Цензор.НЕТ, инцидент произошел над Свято-Успенским храмом.

Сбивание российского дрона

Бригада в соцсетях сообщила, что во время сопровождения журналистки нидерландского издания Het Nederlands Dagblad, которая снимала последствия обстрела церкви, противник попытался атаковать съемочную группу дроном-камикадзе.

Пресс-офицер Олег Петрасюк вовремя заметил БпЛА и метким выстрелом из автомата уничтожил его. Благодаря этому удалось предотвратить трагедию и спасти жизнь как военных, так и журналистки.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Минимум 30 медиа отказались от новых правил Пентагона для работы прессы, - Reuters

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 78% украинских оборонных компаний уже перенесли или планируют перенести производство за границу, - опрос

Россия атакует журналистов

Ранее сообщалось, что журналист немецкого издания Welt получил ранение во время репортажа с фронта.

Ибрагим Набер делал телевизионный сюжет с 42-й бригадой в открытом поле. Их атаковал российский дрон "Ланцет".

Также мы писали, что в Краматорске вследствие удара "Ланцета" погибли журналистка Елена Губанова и оператор Евгений Кармазин.

Всего с начала полномасштабной войны РФ убила 135 медийщиков.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Автор: 

беспилотник (4470) журналистика (3364) Донецкая область (11103) дроны (5234) Покровский район (1131) Константиновка (47)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+6
Слава Ісусу Христу, і ЗСУ!
показать весь комментарий
28.10.2025 20:04 Ответить
+5
Чи буває кращий кадр для результату роботи журналістки - та ще й над храмом !!!
Ані сцукі парваславниє хотіли зняти кадр мабуть для своїх ********** як укри домбят храми
показать весь комментарий
28.10.2025 19:41 Ответить
+4
Навіки слава !
показать весь комментарий
28.10.2025 20:08 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Чи буває кращий кадр для результату роботи журналістки - та ще й над храмом !!!
Ані сцукі парваславниє хотіли зняти кадр мабуть для своїх ********** як укри домбят храми
показать весь комментарий
28.10.2025 19:41 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=oWDMWVlc4zU

дуже ЗАукраїнське антифашистське інтерв"ю Невзорова
показать весь комментарий
28.10.2025 19:47 Ответить
До біса хараших руських
показать весь комментарий
28.10.2025 19:50 Ответить
показать весь комментарий
28.10.2025 20:34 Ответить
Слава Ісусу Христу, і ЗСУ!
показать весь комментарий
28.10.2025 20:04 Ответить
Навіки слава !
показать весь комментарий
28.10.2025 20:08 Ответить
Навіки слава Богу Святому!
24 бригада це Галицька Королівська Піхота, найкращі з найкращих
Слава 24 бригаді ЗСУ, Слава ЗСУ!
показать весь комментарий
28.10.2025 20:51 Ответить
Ісус є гідним ім'ям для прес-офіцера.
показать весь комментарий
28.10.2025 20:33 Ответить
Честь і хвала якщо так, но на наявному відео чутно що найменше ще декілька стріляючих автоматів, чи не так?
показать весь комментарий
28.10.2025 20:34 Ответить
Красунчик!
показать весь комментарий
28.10.2025 20:59 Ответить
 
 