Пресс-офицер 24-й бригады спас иностранную журналистку от атаки дрона в Константиновке. ВИДЕО
Пресс-офицер 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила сумел сбить российский FPV-дрон, который пытался атаковать иностранных журналистов в Константиновке.
Как сообщает Цензор.НЕТ, инцидент произошел над Свято-Успенским храмом.
Сбивание российского дрона
Бригада в соцсетях сообщила, что во время сопровождения журналистки нидерландского издания Het Nederlands Dagblad, которая снимала последствия обстрела церкви, противник попытался атаковать съемочную группу дроном-камикадзе.
Пресс-офицер Олег Петрасюк вовремя заметил БпЛА и метким выстрелом из автомата уничтожил его. Благодаря этому удалось предотвратить трагедию и спасти жизнь как военных, так и журналистки.
Россия атакует журналистов
Ранее сообщалось, что журналист немецкого издания Welt получил ранение во время репортажа с фронта.
Ибрагим Набер делал телевизионный сюжет с 42-й бригадой в открытом поле. Их атаковал российский дрон "Ланцет".
Также мы писали, что в Краматорске вследствие удара "Ланцета" погибли журналистка Елена Губанова и оператор Евгений Кармазин.
Всего с начала полномасштабной войны РФ убила 135 медийщиков.
Ані сцукі парваславниє хотіли зняти кадр мабуть для своїх ********** як укри домбят храми
дуже ЗАукраїнське антифашистське інтерв"ю Невзорова
24 бригада це Галицька Королівська Піхота, найкращі з найкращих
Слава 24 бригаді ЗСУ, Слава ЗСУ!