Минимум 30 СМИ отказались от новых правил Пентагона для работы прессы, - Reuters

Минимум 30 медиаорганизаций отказались принять новые правила Пентагона относительно доступа журналистов к информации, даже несмотря на риск потерять аккредитацию при Министерстве обороны США.

Как отмечается, новая политика Пентагона требует от журналистов признать правила доступа прессы, в частности то, что они могут быть признаны угрозой безопасности и лишены прескарта Пентагона, если попросят сотрудников ведомства раскрыть секретную и некоторую несекретную информацию.

Среди изданий, которые отказались от условий Пентагона, ссылаясь на угрозу свободе прессы, кроме Reuters, такие медиа: Associated Press, Bloomberg News, The New York Times, The Wall Street Journal, The Washington Post, CNN, Fox News, CBS, NBC, ABC, NPR, Axios, Politico, The Guardian, The Atlantic, The Hill, Newsmax, Breaking Defense и Task & Purpose.

Представитель Пентагона Шон Парнелл заявил: "Эта политика не требует от них (СМИ. - Ред.) согласия, а лишь подтверждения того, что они понимают нашу политику".

Это вызвало бурную реакцию журналистов.

Пентагон установил срок до вторника, до которого медиа должны согласиться с этими требованиями или сдать свои пресс-карты Пентагону и освободить свои рабочие места в ведомстве до среды.

Президент США Дональд Трамп, которого во вторник спросили о новой политике, сказал журналистам, что глава Пентагона Пит Хегсет "считает, что пресса очень мешает мировому миру и, возможно, безопасности нашей страны".

Гегсет назвал эти требования "здравым смыслом", добавив, что "мы пытаемся обеспечить соблюдение национальной безопасности".

При этом, как говорится в публикации, СМИ не оспаривают ограничение доступа журналистов к закрытым зонам Пентагона. По данным Ассоциации прессы Пентагона, аккредитованные журналисты обычно имели доступ только к открытым зонам.

Все пять основных телерадиокомпаний Ассоциации прессы Пентагона опубликовали во вторник совместное заявление, в котором говорится: "Сегодня мы присоединяемся практически ко всем другим новостным организациям, отказываясь соглашаться с новыми требованиями Пентагона, которые ограничивают возможность журналистов информировать нацию и мир о важных вопросах национальной безопасности.

Такая политика не имеет прецедентов и угрожает основным журналистским гарантиям. Мы продолжим освещать деятельность американских вооруженных сил, как это делала каждая из наших организаций на протяжении многих десятилетий, соблюдая принципы свободной и независимой прессы".

