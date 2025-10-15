РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10925 посетителей онлайн
Новости
1 634 7

Минимум 30 СМИ отказались от новых правил Пентагона для работы прессы, - Reuters

пентагон затрудняет работу журналистам

Минимум 30 медиаорганизаций отказались принять новые правила Пентагона относительно доступа журналистов к информации, даже несмотря на риск потерять аккредитацию при Министерстве обороны США.

Об этом пишет Reuters, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УП".

Как отмечается, новая политика Пентагона требует от журналистов признать правила доступа прессы, в частности то, что они могут быть признаны угрозой безопасности и лишены прескарта Пентагона, если попросят сотрудников ведомства раскрыть секретную и некоторую несекретную информацию.

Среди изданий, которые отказались от условий Пентагона, ссылаясь на угрозу свободе прессы, кроме Reuters, такие медиа: Associated Press, Bloomberg News, The New York Times, The Wall Street Journal, The Washington Post, CNN, Fox News, CBS, NBC, ABC, NPR, Axios, Politico, The Guardian, The Atlantic, The Hill, Newsmax, Breaking Defense и Task & Purpose.

Представитель Пентагона Шон Парнелл заявил: "Эта политика не требует от них (СМИ. - Ред.) согласия, а лишь подтверждения того, что они понимают нашу политику".

Это вызвало бурную реакцию журналистов.

Также читайте: Гегсет планирует ограничить возможности военных жаловаться на командиров, - WP

Пентагон установил срок до вторника, до которого медиа должны согласиться с этими требованиями или сдать свои пресс-карты Пентагону и освободить свои рабочие места в ведомстве до среды.

Президент США Дональд Трамп, которого во вторник спросили о новой политике, сказал журналистам, что глава Пентагона Пит Хегсет "считает, что пресса очень мешает мировому миру и, возможно, безопасности нашей страны".

Гегсет назвал эти требования "здравым смыслом", добавив, что "мы пытаемся обеспечить соблюдение национальной безопасности".

При этом, как говорится в публикации, СМИ не оспаривают ограничение доступа журналистов к закрытым зонам Пентагона. По данным Ассоциации прессы Пентагона, аккредитованные журналисты обычно имели доступ только к открытым зонам.

Также читайте: Пентагон требует от журналистов согласовывать перед публикацией информацию, полученную во время работы в ведомстве, - NYT

Все пять основных телерадиокомпаний Ассоциации прессы Пентагона опубликовали во вторник совместное заявление, в котором говорится: "Сегодня мы присоединяемся практически ко всем другим новостным организациям, отказываясь соглашаться с новыми требованиями Пентагона, которые ограничивают возможность журналистов информировать нацию и мир о важных вопросах национальной безопасности.

Такая политика не имеет прецедентов и угрожает основным журналистским гарантиям. Мы продолжим освещать деятельность американских вооруженных сил, как это делала каждая из наших организаций на протяжении многих десятилетий, соблюдая принципы свободной и независимой прессы".

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Автор: 

журналистика (3359) Пентагон (1503) США (28065)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Чому вони при цьому не згадують про волюнтарисько-політичні обмеження аккредитації ЗМІ, які неугодних адміністрації трумпа, у White House?
показать весь комментарий
15.10.2025 07:13 Ответить
Гегсет - медійний кловун
показать весь комментарий
15.10.2025 07:21 Ответить
"...глава Пентагону Піт Гегсет "вважає, що преса дуже заважає світовому миру і, можливо, безпеці нашої країни" Джерело: https://censor.net/ua/n3579747

"Не дивись вгору!" хтось подивився і взяв на озброєння...
показать весь комментарий
15.10.2025 07:28 Ответить
Наш клоун ніяк не заткне рота ткачу та бігусу. Ніхто б і не бачив, як живе каста української иліти
показать весь комментарий
15.10.2025 08:40 Ответить
Стоп критикани. А можна уточнить - скільки незалежних журналістів і телекомпаній мають постійні робочі місця в українському генеральному штабі і міністерстві оборони?
показать весь комментарий
15.10.2025 08:05 Ответить
А в МО "північної_кореї"?

Так Ви без вагань поставите "критиканів" на місце!!!
показать весь комментарий
15.10.2025 08:09 Ответить
Ну якщо навіть республіканський Фокс проти, значить правила таки дійсно дебільні...
показать весь комментарий
15.10.2025 08:48 Ответить
 
 