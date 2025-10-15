Мінімум 30 медіа відмовилися від нових правил Пентагону для роботи преси, - Reuters

Мінімум 30 медіаорганізацій відмовилися прийняти нові правила Пентагону стосовно доступу журналістів до інформації, навіть попри ризик втратити акредитацію при Міністерстві оборони США.

Про це пише Reuters, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УП".

Як зазначається, нова політика Пентагону вимагає від журналістів визнати правила доступу преси, зокрема те, що вони можуть бути визнані загрозою безпеці та позбавлені прескарт Пентагону, якщо попросять співробітників відомства розкрити секретну та деяку несекретну інформацію.

Серед видань, які відмовилися від умов Пентагону, посилаючись на загрозу свободі преси, крім Reuters, такі медіа: Associated Press, Bloomberg News, The New York Times, The Wall Street Journal, The Washington Post, CNN, Fox News, CBS, NBC, ABC, NPR, Axios, Politico, The Guardian, The Atlantic, The Hill, Newsmax, Breaking Defense і Task & Purpose.

Речник Пентагону Шон Парнелл заявив: "Ця політика не вимагає від них (ЗМІ. - Ред.) згоди, а лише підтвердження того, що вони розуміють нашу політику".

Це викликало бурхливу реакцію журналістів.

Також читайте: Гегсет планує обмежити можливості військових скаржитися на командирів, - WP

Пентагон встановив термін до вівторка, до якого медіа повинні погодитися з цими вимогами або здати свої прескартки Пентагону і звільнити свої робочі місця у відомстві до середи.

Президент США Дональд Трамп, якого у вівторок запитали про нову політику, сказав журналістам, що глава Пентагону Піт Гегсет "вважає, що преса дуже заважає світовому миру і, можливо, безпеці нашої країни".

Гегсет назвав ці вимоги "здоровим глуздом", додавши, що "ми намагаємося забезпечити дотримання національної безпеки".

При цьому, як йдеться в публікації, ЗМІ не оскаржують обмеження доступу журналістів до закритих зон Пентагону. За даними Асоціації преси Пентагону, акредитовані журналісти зазвичай мали доступ лише до відкритих зон.

Також читайте: Пентагон вимагає від журналістів узгоджувати перед публікацією інформацію, отриману під час роботи у відомстві, - NYT

Усі п'ять основних телерадіокомпаній Асоціації преси Пентагону опублікували у вівторок спільну заяву, в якій йдеться: "Сьогодні ми приєднуємося практично до всіх інших новинних організацій, відмовляючись погоджуватися з новими вимогами Пентагону, які обмежують можливість журналістів інформувати націю та світ про важливі питання національної безпеки.

Така політика не має прецедентів і загрожує основним журналістським гарантіям. Ми продовжимо висвітлювати діяльність американських збройних сил, як це робила кожна з наших організацій протягом багатьох десятиліть, дотримуючись принципів вільної та незалежної преси".

Більше читайте у нашому Telegram-каналі