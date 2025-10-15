УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10443 відвідувача онлайн
Новини
1 300 5

Мінімум 30 медіа відмовилися від нових правил Пентагону для роботи преси, - Reuters

пентагон ускладнює роботу журналістам

Мінімум 30 медіаорганізацій відмовилися прийняти нові правила Пентагону стосовно доступу журналістів до інформації, навіть попри ризик втратити акредитацію при Міністерстві оборони США.

Про це пише Reuters, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УП".

Як зазначається, нова політика Пентагону вимагає від журналістів визнати правила доступу преси, зокрема те, що вони можуть бути визнані загрозою безпеці та позбавлені прескарт Пентагону, якщо попросять співробітників відомства розкрити секретну та деяку несекретну інформацію.

Серед видань, які відмовилися від умов Пентагону, посилаючись на загрозу свободі преси, крім Reuters, такі медіа: Associated Press, Bloomberg News, The New York Times, The Wall Street Journal, The Washington Post, CNN, Fox News, CBS, NBC, ABC, NPR, Axios, Politico, The Guardian, The Atlantic, The Hill, Newsmax, Breaking Defense і Task & Purpose.

Речник Пентагону Шон Парнелл заявив: "Ця політика не вимагає від них (ЗМІ. - Ред.) згоди, а лише підтвердження того, що вони розуміють нашу політику".

Це викликало бурхливу реакцію журналістів.

Також читайте: Гегсет планує обмежити можливості військових скаржитися на командирів, - WP

Пентагон встановив термін до вівторка, до якого медіа повинні погодитися з цими вимогами або здати свої прескартки Пентагону і звільнити свої робочі місця у відомстві до середи.

Президент США Дональд Трамп, якого у вівторок запитали про нову політику, сказав журналістам, що глава Пентагону Піт Гегсет "вважає, що преса дуже заважає світовому миру і, можливо, безпеці нашої країни".

Гегсет назвав ці вимоги "здоровим глуздом", додавши, що "ми намагаємося забезпечити дотримання національної безпеки".

При цьому, як йдеться в публікації, ЗМІ не оскаржують обмеження доступу журналістів до закритих зон Пентагону. За даними Асоціації преси Пентагону, акредитовані журналісти зазвичай мали доступ лише до відкритих зон.

Також читайте: Пентагон вимагає від журналістів узгоджувати перед публікацією інформацію, отриману під час роботи у відомстві, - NYT

Усі п'ять основних телерадіокомпаній Асоціації преси Пентагону опублікували у вівторок спільну заяву, в якій йдеться: "Сьогодні ми приєднуємося практично до всіх інших новинних організацій, відмовляючись погоджуватися з новими вимогами Пентагону, які обмежують можливість журналістів інформувати націю та світ про важливі питання національної безпеки.

Така політика не має прецедентів і загрожує основним журналістським гарантіям. Ми продовжимо висвітлювати діяльність американських збройних сил, як це робила кожна з наших організацій протягом багатьох десятиліть, дотримуючись принципів вільної та незалежної преси".

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Автор: 

журналістика (1824) Пентагон (1473) США (24518)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Чому вони при цьому не згадують про волюнтарисько-політичні обмеження аккредитації ЗМІ, які неугодних адміністрації трумпа, у White House?
показати весь коментар
15.10.2025 07:13 Відповісти
Гегсет - медійний кловун
показати весь коментар
15.10.2025 07:21 Відповісти
"...глава Пентагону Піт Гегсет "вважає, що преса дуже заважає світовому миру і, можливо, безпеці нашої країни" Джерело: https://censor.net/ua/n3579747

"Не дивись вгору!" хтось подивився і взяв на озброєння...
показати весь коментар
15.10.2025 07:28 Відповісти
Стоп критикани. А можна уточнить - скільки незалежних журналістів і телекомпаній мають постійні робочі місця в українському генеральному штабі і міністерстві оборони?
показати весь коментар
15.10.2025 08:05 Відповісти
А в МО "північної_кореї"?

Так Ви без вагань поставите "критиканів" на місце!!!
показати весь коментар
15.10.2025 08:09 Відповісти
 
 