УКР
Звільнення в Пентагоні
1 994 20

Гегсет планує обмежити можливості військових скаржитися на командирів, - WP

гегсет

Міністр оборони США Піт Гегсет розпочав масштабну реформу, яка значно звужує можливості військовослужбовців оскаржувати дії командування у випадках "токсичного" лідерства, дискримінації, сексуальних домагань чи жорстокого поводження.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Washington Post.

Зокрема, як зазначається, Гегсет має намір переглянути військові канали, які дозволяють військовим подавати скарги, а також повідомляти про токсичне керівництво чи вказувати на дискримінацію за ознакою раси, статі, сексуальної орієнтації або релігії.

Зміни впроваджуються в той час, коли глава Пентагону пом'якшує правила поводження старших офіцерів з рядовим складом без шкоди для їхньої кар'єри. Зокрема, йтиметься про перегляд того, що відносять до знущання.

Глава Пентагону Гегсет закликав генералів США готуватися до війни

Сам Гегсет заявив, що ці кроки "дадуть лідерам можливість забезпечувати дотримання стандартів, не побоюючись відплати або сумнівів".

"(Генерального інспектора. - Ред.) перетворили на зброю, посадивши за кермо скаржників, ідеологів і поганих виконавців", - заявив Гегсет групі генералів і адміралів, маючи на увазі незалежні контрольні органи в Пентагоні.

Він додав, що тепер не буде ніяких анонімних скарг.

"Більше ніяких порожніх скарг. Більше жодних анонімних скарг, жодних повторних скарг, жодної ганьби репутації, жодного нескінченного очікування, жодної юридичної невизначеності, жодного згортання кар'єри. Більше жодних хитань по швах", - додав глава Пентагону.

Гегсет підтвердив перейменування Міноборони США на Міністерство війни

За даними видання, нові підписані Гегсетом директиви викладені у двох нових політичних меморандумах. Вони є частиною кампанії, що передбачає чистку посад, які, на думку глави Пентагону, відволікають армію від її основного бойового завдання.

Пентагон (1469) Гегсет Піт (95)
Міністр оборони? А хіба він не "міністр війни"?
01.10.2025 07:25 Відповісти
Стосовно ляпів всі питання до ЦН.
01.10.2025 09:21 Відповісти
У мене немає часу відслідковувати всю дурню американської влади, тому я не знаю чи він ОФІЦІЙНО став "міністром війни" чи ще ніт. )
01.10.2025 09:28 Відповісти
Цю дурню тобі під ніс ЦН підсунув, але ти цього навіть не зрозумів.
01.10.2025 09:34 Відповісти
Ваявода сраря всегда прав.
Подчиненый перед насальником должен иметь вид ляхой и придурковатый, даби умным лицом своим не смущать тупога насальника.
(Гегсет)
01.10.2025 07:32 Відповісти
Які скарги? - я начальник - ти дурак
01.10.2025 07:35 Відповісти
Рєзніков з Валєрою також пішли цим шляхом підтримавши закон який перетворив наших воїнів на безправних рабів .
01.10.2025 07:41 Відповісти
Раби не мають права скаржитись...
01.10.2025 07:41 Відповісти
Угробили карьеру всего лишь майору, щас он "порядки" наведет...
01.10.2025 07:45 Відповісти
Все як в нас...
01.10.2025 08:06 Відповісти
Так методічка та сама.
01.10.2025 09:30 Відповісти
дурень готуй вухо , це так не минеться .
01.10.2025 08:10 Відповісти
Міністр ? Його ж найняли по оголошенню. По когнітивним здібностям - тупіше навіть за трампа. Йому не армію форматувати, а йти тупі відосики для реднеків знімати
01.10.2025 08:18 Відповісти
Його Трамп найняв за зовнішністю. Для нього це головний критерій.
Міністр оборони має бути вдягнений як італійський жиголо з обличчям голлівудської зірки та не мати жодної своєї думки.
01.10.2025 08:48 Відповісти
В деякій мірі він правий - армія не зборище всіх і в кожного свої захцянки. Тут головне знайти золоту середину - що "льзя", а що дійсно "ніззя". Хто свого часу служив надіюсь розуміють про що йдеться.
01.10.2025 08:25 Відповісти
Гамерика згортає демократію. Трамп руйнує все до чого торкається.
01.10.2025 08:44 Відповісти
Те саме робило і Зе.
01.10.2025 09:31 Відповісти
Стукачество отменяется,московиты в печали.
01.10.2025 09:12 Відповісти
Це той що скейтбордом сам собі по яйцям врізав? Потужний реформатор.
01.10.2025 09:15 Відповісти
Хто в темі і уважно слідить за новинами, розуміють, США почимнає готуватися до війни. Інші можуть просто даремно ригати жовчу.
01.10.2025 09:25 Відповісти
 
 