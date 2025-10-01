Гегсет планує обмежити можливості військових скаржитися на командирів, - WP

Міністр оборони США Піт Гегсет розпочав масштабну реформу, яка значно звужує можливості військовослужбовців оскаржувати дії командування у випадках "токсичного" лідерства, дискримінації, сексуальних домагань чи жорстокого поводження.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Washington Post.

Зокрема, як зазначається, Гегсет має намір переглянути військові канали, які дозволяють військовим подавати скарги, а також повідомляти про токсичне керівництво чи вказувати на дискримінацію за ознакою раси, статі, сексуальної орієнтації або релігії.

Зміни впроваджуються в той час, коли глава Пентагону пом'якшує правила поводження старших офіцерів з рядовим складом без шкоди для їхньої кар'єри. Зокрема, йтиметься про перегляд того, що відносять до знущання.

Сам Гегсет заявив, що ці кроки "дадуть лідерам можливість забезпечувати дотримання стандартів, не побоюючись відплати або сумнівів".

"(Генерального інспектора. - Ред.) перетворили на зброю, посадивши за кермо скаржників, ідеологів і поганих виконавців", - заявив Гегсет групі генералів і адміралів, маючи на увазі незалежні контрольні органи в Пентагоні.

Він додав, що тепер не буде ніяких анонімних скарг.

"Більше ніяких порожніх скарг. Більше жодних анонімних скарг, жодних повторних скарг, жодної ганьби репутації, жодного нескінченного очікування, жодної юридичної невизначеності, жодного згортання кар'єри. Більше жодних хитань по швах", - додав глава Пентагону.

За даними видання, нові підписані Гегсетом директиви викладені у двох нових політичних меморандумах. Вони є частиною кампанії, що передбачає чистку посад, які, на думку глави Пентагону, відволікають армію від її основного бойового завдання.