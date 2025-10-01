РУС
Новости Увольнения в Пентагоне
Хегсет планирует ограничить возможности военных жаловаться на командиров, - WP

Министр обороны США Пит Хегсет начал масштабную реформу, которая значительно сужает возможности военнослужащих обжаловать действия командования в случаях "токсичного" лидерства, дискриминации, сексуальных домогательств или жестокого обращения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Washington Post.

В частности, как отмечается, Хегсет намерен пересмотреть военные каналы, которые позволяют военным подавать жалобы, а также сообщать о токсичном руководстве или указывать на дискриминацию по признаку расы, пола, сексуальной ориентации или религии.

Изменения внедряются в то время, когда глава Пентагона смягчает правила обращения старших офицеров с рядовым составом без ущерба для их карьеры. В частности, речь пойдет о пересмотре того, что относят к издевательству.

Читайте: Глава Пентагона Хегсет призвал генералов США готовиться к войне

Сам Хегсет заявил, что эти шаги "дадут лидерам возможность обеспечивать соблюдение стандартов, не опасаясь возмездия или сомнений".

"(Генерального инспектора. - Ред.) превратили в оружие, посадив за руль жалобщиков, идеологов и плохих исполнителей", - заявил Хегсет группе генералов и адмиралов, имея в виду независимые контрольные органы в Пентагоне.

Он добавил, что теперь не будет никаких анонимных жалоб.

"Больше никаких пустых жалоб. Больше никаких анонимных жалоб, никаких повторных жалоб, никакого позора репутации, никакого бесконечного ожидания, никакой юридической неопределенности, никакого сворачивания карьеры. Больше никаких шатаний по швам", - добавил глава Пентагона.

Также читайте: Хегсет подтвердил переименование Минобороны США в Министерство войны

По данным издания, новые подписанные Хегсетом директивы изложены в двух новых политических меморандумах. Они являются частью кампании, предусматривающей чистку должностей, которые, по мнению главы Пентагона, отвлекают армию от ее основной боевой задачи.

Пентагон (1501) Хегсет Пит (95)
Комментировать
Сортировать:
Міністр оборони? А хіба він не "міністр війни"?
показать весь комментарий
01.10.2025 07:25 Ответить
Стосовно ляпів всі питання до ЦН.
показать весь комментарий
01.10.2025 09:21 Ответить
Ваявода сраря всегда прав.
Подчиненый перед насальником должен иметь вид ляхой и придурковатый, даби умным лицом своим не смущать тупога насальника.
(Гегсет)
показать весь комментарий
01.10.2025 07:32 Ответить
Які скарги? - я начальник - ти дурак
показать весь комментарий
01.10.2025 07:35 Ответить
Рєзніков з Валєрою також пішли цим шляхом підтримавши закон який перетворив наших воїнів на безправних рабів .
показать весь комментарий
01.10.2025 07:41 Ответить
Раби не мають права скаржитись...
показать весь комментарий
01.10.2025 07:41 Ответить
Угробили карьеру всего лишь майору, щас он "порядки" наведет...
показать весь комментарий
01.10.2025 07:45 Ответить
Все як в нас...
показать весь комментарий
01.10.2025 08:06 Ответить
дурень готуй вухо , це так не минеться .
показать весь комментарий
01.10.2025 08:10 Ответить
Міністр ? Його ж найняли по оголошенню. По когнітивним здібностям - тупіше навіть за трампа. Йому не армію форматувати, а йти тупі відосики для реднеків знімати
показать весь комментарий
01.10.2025 08:18 Ответить
Його Трамп найняв за зовнішністю. Для нього це головний критерій.
Міністр оборони має бути вдягнений як італійський жиголо з обличчям голлівудської зірки та не мати жодної своєї думки.
показать весь комментарий
01.10.2025 08:48 Ответить
В деякій мірі він правий - армія не зборище всіх і в кожного свої захцянки. Тут головне знайти золоту середину - що "льзя", а що дійсно "ніззя". Хто свого часу служив надіюсь розуміють про що йдеться.
показать весь комментарий
01.10.2025 08:25 Ответить
Гамерика згортає демократію. Трамп руйнує все до чого торкається.
показать весь комментарий
01.10.2025 08:44 Ответить
Стукачество отменяется,московиты в печали.
показать весь комментарий
01.10.2025 09:12 Ответить
Це той що скейтбордом сам собі по яйцям врізав? Потужний реформатор.
показать весь комментарий
01.10.2025 09:15 Ответить
 
 