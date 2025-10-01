Хегсет планирует ограничить возможности военных жаловаться на командиров, - WP

Министр обороны США Пит Хегсет начал масштабную реформу, которая значительно сужает возможности военнослужащих обжаловать действия командования в случаях "токсичного" лидерства, дискриминации, сексуальных домогательств или жестокого обращения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Washington Post.

В частности, как отмечается, Хегсет намерен пересмотреть военные каналы, которые позволяют военным подавать жалобы, а также сообщать о токсичном руководстве или указывать на дискриминацию по признаку расы, пола, сексуальной ориентации или религии.

Изменения внедряются в то время, когда глава Пентагона смягчает правила обращения старших офицеров с рядовым составом без ущерба для их карьеры. В частности, речь пойдет о пересмотре того, что относят к издевательству.

Сам Хегсет заявил, что эти шаги "дадут лидерам возможность обеспечивать соблюдение стандартов, не опасаясь возмездия или сомнений".

"(Генерального инспектора. - Ред.) превратили в оружие, посадив за руль жалобщиков, идеологов и плохих исполнителей", - заявил Хегсет группе генералов и адмиралов, имея в виду независимые контрольные органы в Пентагоне.

Он добавил, что теперь не будет никаких анонимных жалоб.

"Больше никаких пустых жалоб. Больше никаких анонимных жалоб, никаких повторных жалоб, никакого позора репутации, никакого бесконечного ожидания, никакой юридической неопределенности, никакого сворачивания карьеры. Больше никаких шатаний по швам", - добавил глава Пентагона.

По данным издания, новые подписанные Хегсетом директивы изложены в двух новых политических меморандумах. Они являются частью кампании, предусматривающей чистку должностей, которые, по мнению главы Пентагона, отвлекают армию от ее основной боевой задачи.