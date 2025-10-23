С начала полномасштабной войны РФ уже убила 135 медийщиков. Это ее сознательная стратегия, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на российскую атаку по журналистам в Краматорске, в результате которой погибли двое медийщиков и один получил ранения.

Об этом он написал в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.

Глава государства отметил, что Россия и дальше нападает на журналистов, освещающих ее войну против Украины, убивает их и наносит им ранения.

Гибель журналистов в Краматорске

Зеленский напомнил, что сегодня в Краматорске Россия ударила дроном по автомобилю, в котором находилась съемочная группа украинского телеканала Freedom. Погибли журналистка Елена Губанова и оператор Евгений Кармазин, а журналист Александр Колычев получил тяжелые ранения.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Во Франции открыли стелу с именами 73 погибших журналистов: среди них - украинка Рощина, замученная в плену РФ

Он выразил соболезнования родным и друзьям погибших медийщиков, подчеркнув, что их мужество в освещении правды о российской агрессии против Украины никогда не будет забыто.

Гибель фотожурналиста Антони Лалликана

Зеленский также вспомнил другое военное преступление России, когда в результате целенаправленного удара дрона погиб французский фотожурналист Антони Лалликан, а его украинский коллега Георгий Иванченко получил ранения.

"С 2022 года Россия уже убила 135 представителей медиа во время своей полномасштабной войны. Это не случайности или ошибки, а сознательная стратегия России, направленная на то, чтобы заглушить все независимые голоса, которые рассказывают миру о военных преступлениях России в Украине.

Благодарен всем в мире, кто не закрывает глаза на целенаправленные атаки России против журналистов и другие преступления. Очень важно поддерживать наших людей. И я призываю всех в мире, в частности журналистов, организации по защите медиа, специальных представителей ООН и ОБСЕ, все правительства и институты, поддерживать оборону Украины и все виды давления на Россию, которые помогут как можно быстрее закончить эту войну", - добавил президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Замученная Россией журналистка Рощина стала лауреатом международной премии "Герой свободы прессы"