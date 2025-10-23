С начала полномасштабной войны РФ уже убила 135 медийщиков. Это ее сознательная стратегия, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на российскую атаку по журналистам в Краматорске, в результате которой погибли двое медийщиков и один получил ранения.
Об этом он написал в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.
Глава государства отметил, что Россия и дальше нападает на журналистов, освещающих ее войну против Украины, убивает их и наносит им ранения.
Гибель журналистов в Краматорске
Зеленский напомнил, что сегодня в Краматорске Россия ударила дроном по автомобилю, в котором находилась съемочная группа украинского телеканала Freedom. Погибли журналистка Елена Губанова и оператор Евгений Кармазин, а журналист Александр Колычев получил тяжелые ранения.
Он выразил соболезнования родным и друзьям погибших медийщиков, подчеркнув, что их мужество в освещении правды о российской агрессии против Украины никогда не будет забыто.
Гибель фотожурналиста Антони Лалликана
Зеленский также вспомнил другое военное преступление России, когда в результате целенаправленного удара дрона погиб французский фотожурналист Антони Лалликан, а его украинский коллега Георгий Иванченко получил ранения.
"С 2022 года Россия уже убила 135 представителей медиа во время своей полномасштабной войны. Это не случайности или ошибки, а сознательная стратегия России, направленная на то, чтобы заглушить все независимые голоса, которые рассказывают миру о военных преступлениях России в Украине.
Благодарен всем в мире, кто не закрывает глаза на целенаправленные атаки России против журналистов и другие преступления. Очень важно поддерживать наших людей. И я призываю всех в мире, в частности журналистов, организации по защите медиа, специальных представителей ООН и ОБСЕ, все правительства и институты, поддерживать оборону Украины и все виды давления на Россию, которые помогут как можно быстрее закончить эту войну", - добавил президент.
