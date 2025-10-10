Замученная Россией журналистка Рощина стала лауреатом международной премии "Герой свободы прессы"

Замученная в российском плену журналистка Виктория Рощина стала одной из лауреатов премии "Герой свободы прессы" от Международного института прессы (IPI).

Об этом говорится на сайте института, информирует Цензор.НЕТ.

Ежегодная премия "Герои свободы прессы" отмечает журналистов, которые продемонстрировали непоколебимую преданность свободе прессы.

"Смерть Рощиной в российском плену 19 сентября 2024 года разоблачила жестокое обращение, которому подверглись десятки украинских журналистов, несправедливо удерживаемых российскими властями, и с новой безотлагательностью поставила необходимость защитить прессу и обеспечить ответственность за нападения на журналистов. Называя Рощину Героем свободы прессы, IPI и IMS признают ее огромную личную жертву в поиске информации и историй, которые необходимо рассказать", - говорится в заявлении организаторов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Неужели моя дочь не достойна высшей награды?": отец журналистки Рощиной, замученной в плену РФ, призывает присвоить ей звание Героя Украины

Кроме Виктории Рощиной, в этом году премии получили шесть журналистов:

Мзия Амаглобели (Грузия) - соучредитель и генеральный директор оппозиционных ресурсов "Батумелеби" и "Нетгазети", которую в августе 2025-го приговорили к двум годам лишения свободы;

Мартин Барон (США) - бывший редактор Washington Post и Boston Globe;

Мариам Абу Дагга (посмертно), Палестина) - фотожурналистка-фрилансер, погибшая 25 августа 2025 года вследствие израильского удара по больнице на юге Сектора Газа;

Густаво Горрити (Перу) - основатель и главный редактор перуанского расследовательского издания IDL-Reporteros;

Джимми Лай (Гонконг) -- издатель и основатель продемократического издания Apple Daily, который был приговорен к 5 годам заключения;

Тесфалем Валдьес (Эфиопия) - соучредитель и главный редактор Ethiopia Insider, который подвергся ряду арестов и работал в изгнании.

Нынешние награды вручат 24 октября на Всемирном конгрессе IPI, посвященном 75-й годовщине организации.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ПАСЕ начнет инициативу для военных медийщиков в честь замученной в РФ журналистки Рощиной

Гибель журналистки Виктории Рощиной в российском плену

10 октября отцу украинской журналистки, лауреата премии "Мужество в журналистике" 2022 года Виктории Рощиной, которая находилась в российском плену, сообщили о ее смерти во время этапирования из Таганрога в Москву. Впоследствии информацию подтвердили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными.

Виктория Рощина исчезла 3 августа 2023 года на оккупированной территории, откуда вела репортаж.

В мае 2024 года РФ впервые признала, что держит Викторию Рощину в плену.

Россия долго не возвращала Украине тело журналистки.

Тело журналистки Виктории Рощиной вернули в Украину еще в конце февраля, однако впервые публично об этом объявили 24 апреля.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Журналистка Рощина погибла в СИЗО Пермского края в РФ, - "Слідство.Інфо". ВИДЕО