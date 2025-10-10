Закатована Росією журналістка Рощина стала лауреаткою міжнародної премії "Герой свободи преси"

Закатована у російському полоні журналістка Вікторія Рощина стала однією з лауреатів премії "Герой свободи преси" від Міжнародного інституту преси (IPI).

Про це йдеться на сайті інституту, інформує Цензор.НЕТ.

Щорічна премія "Герої свободи преси" відзначає журналістів, які продемонстрували непохитну відданість свободі преси.

"Смерть Рощиної в російському полоні 19 вересня 2024 року викрила жорстоке поводження, якого зазнали десятки українських журналістів, несправедливо утримуваних російською владою, та з новою нагальністю поставила потребу захистити пресу й забезпечити відповідальність за напади на журналістів. Називаючи Рощину Героєм свободи преси, IPI та IMS визнають її величезну особисту жертву в пошуку інформації та історій, які необхідно розповісти", - йдеться в заяві організаторів.

Окрім Вікторії Рощиної, цього року премії отримали шість журналістів:

Мзія Амаглобелі (Грузія) –– співзасновниця й генеральна директорка опозиційних ресурсів "Батумелебі" й "Нетгазеті", яку в серпні 2025-го засудили до двох років позбавлення волі;

Мартін Барон (США) –– колишній редактор Washington Post і Boston Globe;

Маріам Абу Дагга (посмертно), Палестина) –– фотожурналістка-фрилансерка, яка загинула 25 серпня 2025 року внаслідок ізраїльського удару по лікарні на півдні Гази;

Густаво Горріті (Перу) –– засновник і головний редактор перуанського розслідувального видання IDL-Reporteros;

Джиммі Лай (Гонконг) –– видавець і засновник продемократичного видання Apple Daily, який був засуджений до 5 років увʼязнення;

Тесфалем Валдьєс (Ефіопія) –– співзасновник і головний редактор Ethiopia Insider, який зазнав низки арештів і працював у вигнанні.

Цьогорічні нагороди вручать 24 жовтня на Всесвітньому конгресі IPI, присвяченому 75-й річниці організації.

Загибель журналістки Вікторії Рощиної в російському полоні

10 жовтня батьку української журналістки, лауреатки премії "Мужність у журналістиці" 2022 року Вікторії Рощиної, яка перебувала у російському полоні, повідомили про її смерть під час етапування з Таганрога до Москви. Згодом інформацію підтвердили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

Вікторія Рощина зникла 3 серпня 2023 року на окупованій території, звідки вела репортаж.

У травні 2024 року РФ вперше визнала, що тримає Вікторію Рощину в полоні.

Росія довго не повертала Україні тіло журналістки.

Тіло журналістки Вікторії Рощиної повернули в Україну ще наприкінці лютого, однак вперше публічно про це оголосили 24 квітня.

