"Невже моя донька не гідна найвищої нагороди?": батько журналістки Рощиної, закатованої у полоні РФ, закликає присвоїти їй звання Героя України

Володимир Рощин, батько закатованої в російському полоні журналістки Вікторії Рощиної, звернувся до Офісу президента з вимогою присвоїти його доньці звання Героя України.

Рощин нагадав, що ще у травні 246 народних депутатів проголосували за звернення до президента Володимира Зеленського щодо нагородження Вікторії Рощиної найвищою державною відзнакою. Водночас Зеленський посмертно нагородив журналістку орденом Свободи.

За словами батька, адвокати вже двічі зверталися до Офісу президента з питанням про присвоєння звання Героя України. Там пояснили, що рішення щодо ордена Свободи ухвалене на підставі подання Міністерства культури та стратегічних комунікацій.

"Мені як батьку є незрозумілим, чому склалася така ситуація та невже моя донька, яка загинула за свободу та незалежність нашої держави, не гідна найвищої державної нагороди, при тому, що значна кількість народних обранців, які представляють народ України, вшановуючи пам’ять загиблої від катувань агресора журналістки - громадянки України, підтримала таке нагородження", - наголосив Рощин.

Він також попросив надати інформацію, чи створювалися при Комісії державних нагород та геральдики робочі групи для опрацювання питання. Звернення батько опублікував у день народження доньки - Вікторії мало виповнитися 29 років.

Загибель журналістки Вікторії Рощиної в російському полоні

10 жовтня батьку української журналістки, лауреатки премії "Мужність у журналістиці" 2022 року Вікторії Рощиної, яка перебувала у російському полоні, повідомили про її смерть під час етапування з Таганрога до Москви. Згодом інформацію підтвердили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

Вікторія Рощина зникла 3 серпня 2023 року на окупованій території, звідки вела репортаж.

У травні 2024 року РФ вперше визнала, що тримає Вікторію Рощину в полоні.

Росія довго не повертала Україні тіло журналістки.

Тіло журналістки Вікторії Рощиної повернули в Україну ще наприкінці лютого, однак вперше публічно про це оголосили 24 квітня.

